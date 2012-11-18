Модные зонты осени-2012: можно купить, а можно сделать самому. Мастер-класс от дизайнера Юлии Латушкиной

Согласитесь, было бы скучно жить, если бы сумки использовались только для складывания личных вещей, а одежда только для тепла. Оказывается, и такая, казалось бы, обыденная вещь как зонт может служить не просто защитой от дождя, но и прекрасным, ярким аксессуаром, призванным подчеркнуть стиль и неповторимый образ женщины.

Сегодня совсем не сложно подобрать для себя подходящий зонт, дизайнерская мысль в этом направлении просто безгранична. Модные женские зонтики – порой настоящие произведения искусства. Их выпускают практически в любой цветовой гамме, с разнообразными рисунками, декорами и принтами. Они имеют разные фасоны: от миниатюрного экземпляра до солидного зонта-трости, который придаст вашему виду элегантность и загадочность.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Очень необычный зонтик черного цвета. К нему может быть пришита какая-то рюшечка. Но при первом попадании на его поверхность дождя, воды, он проявляет потрясающий рисунок. Я могу сказать, что очень интересно наблюдать, когда девушка стоит на остановке и постепенно у нее рисуется картинка на зонтике.

В этом сезоне вновь актуально носить не сдержанные и спокойные, а напротив – яркие и бросающиеся в глаза цветные зонты. На них могут быть нанесены изображения в виде абстракции, живописные картинки, восточные мотивы, а также репродукции популярных художников.

Винтажные зонты подойдут самым изысканным модницам, которые ценят дорогое и необычное. Такие зонтики, как правило, содержат слабо выраженный рисунок, имеют интересную форму купола, который может быть отделан рюшами, стразами, всевозможными бантами, или бахромой. Весьма оригинально смотрятся модные вот уже несколько сезонов прозрачные зонтики, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Они есть разных форм, но, в основном, куполообразные. Это сделано для того, чтобы любой человек мог в него «нырнуть» и, находясь в этом маленьком зонтике, видеть все насквозь.

Они бывают с разными узорами, без узоров, просто прозрачные.

Бывают просто складные зонтики. Это зонтики, которые, наверное, были у наших мам, бабушек. Его в сумку особо не положишь, потому что он великоват. Но он остается такой неотъемлемой деталью практически каждой женщины. У меня есть зонт, который был изобретен под формат женской косметички.

Конечно, выбор зонтов очень велик. Но не забывайте, что аксессуар как минимум должен быть прочным, стильным, а также гармонировать с другими предметами гордероба.

Для того, чтобы создать своими руками оригинальный модный зонт, нам понадобятся: цветные камушки, или стразы, клей, скотч и карандаш.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Для того, чтобы мы с легкостью могли крепить наши камушки клеем на зонт, нам нужно приспособление, которое будет с легкостью их цеплять. Для этого нужен заточенный карандаш и скотч. Липкой стороной мы приклеиваем его к карандашу, делаем один круг. А потом в обратную сторону мы ведем так, чтобы липкая сторона была снаружи. У нас получается трубочка.

Именно это приспособление поможет нам взять камушек, обмакнуть его в клей и, не испачкав руки, аккуратно прикрепить его на зонт.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Вы можете расклеивать зонт по своему вкусу, взяв белые камушки или цветные. Это будет смотреться необычно.

Суперклей держит очень крепко, поэтому не волнуйтесь, что камушки будут отваливаться под дождем. Только не крепите стразы в тех местах зонтика, где складывается ткань.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Вот такой замечательный цветной маленький зонтик у нас получился. При этом, если бывает такая погода, когда в дождик проглядывает солнышко, эти камушки будут блестеть, это будет привлекать внимание людей.