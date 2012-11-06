Мода сезона осень-зима-2013: от аксессуаров до верхней одежды. Советы от дизайнера Юлии Латушкиной

В холодное время года, хочется комфорта, уюта и тепла. На помощь приходят пальто, которые согревают даже в самый непогожий день. Анализ модных коллекций осень-зима 2013 показал, что наиболее популярны сегодня классические приталенные фасоны пальто, традиционная трапециевидная форма, пальто – ретро в духе 60-х годов и милитари.

Что касается цвета, то пальма первенства принадлежит сдержанным монотонным или пастельным тонам. Однако достойную конкуренцию им составляют и яркие оттенки желтого, оранжевого, красного, бордового, синего или розового. Эти цвета сделают вас более заметной и поднимут настроение.

Юлия Латушкина, дизайнер:

В тенденциях этого сезона нужно, чтобы обязательно у каждой девушки бал какая-то яркая вещь. Это просто закономерность. Или насыщенное красивое пальто, или красивые шарф и шапка, или обувь и сумка.

Невозможно представить себе гардероб настоящей модницы без женственных и стильных платьев. В лидерах этого осенне-зимнего сезона у модных дизайнеров оказались платья и туники из трикотажа, преимущественно до колена, с рукавами различной длины, приталенные или свободного кроя. Также актуальны платья-свитера, вязаные платья и платья из кашемира, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Модно и удобно носить в этом сезоне теплые юбки: например, из стрейча, шерсти или кожи. Самыми актуальными считаются юбки-карандаши и юбки с завышенной талией. Длина платьев и юбок может быть разной, как мини, так и макси.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Хочу напомнить вам, что длину макси еще никто не отменил. Поэтому в этом сезоне она, так же как и летом, еще актуальна, только меняются ткани. Я думаю, что вы уже на сегодняшний момент можете в наших магазинах увидеть много материала, очень много изделий из белорусского материала в длине макси. Это длинные шерстяные юбки. Между прочим, хочу вам сказать, что девушкам в них очень тепло.

В этом сезоне по-прежнему остаются актуальны и различные мелкие детали гардероба: стильные перчатки, сумки, платки. Модная фишка – тонкий ремень из кожи или бархата, делающий акцент на талии. Однако не выбирайте слишком тяжеловесные аксессуары, которые забирают на себя все внимание. Лучше отдать предпочтение демократичным, стильным вещицам, дополняющим общий образ.

Кстати, в этом году мода не диктует нам условие: подбирать обувь, сумку и перчатки одного цвета. Поэтому вы смело можете надевать, например, яркие оранжевые перчатки с черной обувью – это будет модно.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Для тех, кто не любит шапки: существуют такие потрясающие палантины, которые скроены как капюшон, на с длинными концами шарфа. Вы всегда можете использовать это как шарф теплый, уютный. Также, накинув на голову и обмотав шею, использовать как капюшон. При этом прическа не портится, не придавливается. Ничего с ней не происходит. Это уже есть на наших прилавках. Вы можете обратить на это внимание. Бабушки или мамы, которые вяжут, могут легко это воспроизвести.

Одним из самых стильных атрибутов вашего гардероба может стать и модный шарф, который придаст изюминку вашему наряду. Лидеры этого сезона – эффектные, широкие, длинные шарфы, крупной вязки с рельефным, замысловатым рисунком.