"Мисс Минска 2009" стала девушка из многодетной семьи

Победительницей городского конкурса красоты и таланта "Мисс Минск 2009" стала 18-летняя Мария Кубракова - студентка Белорусского государственного университета культуры и искусства.

Финал конкурса прошел накануне поздним вечером на сцене многофункционального культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена". За титул "Мисс Минска" боролась ударная команда из 20 самых красивых и талантливых девушек. Талантливых потому, что путевку в финал могли получить именно такие барышни, ведь в нынешнем году организаторы состязания изменили критерии отбора, сделав ставку не на модельную внешность, а на творческие способности. Отсутствие отметки о браке в паспорте, минская прописка, возраст от 18 и до 30 и наличие социального проекта - только с такими параметрами девушки могли претендовать на корону красавицы столицы. Главным призом было объявлена возможность реализовать в жизнь свой проект при помощи городских властей. В итоге обнаружилось, что столичные красотки не только хороши собой и могут эффектно ходить по подиуму, не имея на то специальных навыков, но и бьют в барабаны, стреляют, управляют вертолетом, а также готовы предложить массу оригинальных проектов для столицы.



Оценивало финалисток поистине звездное жюри, в составе которого, по понятным причинам, преобладали представители мужской половины: народный артист Беларуси Александр Тиханович, олимпийский чемпион Александр Медведь, заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков, дизайнер Иван Айплатов, художник Андрей Смоляк, гендиректор телеканала СТВ Юрий Козиятко, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко (он возглавил жюри). Специально на конкурс приехали любимцы женщин Олег Газманов и Игорь Николаев. Женскую часть жюри представляли худрук Национальной школы красоты Ольга Сережникова и директор Белгосцирка Татьяна Бондарчук. Всем им предстояло справиться с нелегкой задачей: определить, в ком наиболее гармонично сочетаются талант и красота.



Открыл шоу Олег Газманов. Своей оптимистичной "А я ясные дни оставляю себе" автор "Эскадрона" сразу зажег публику. Спев три хита, он передал эстафету хозяйкам конкурса. В первом выходе девушки предстали в коктейльных платьях. Об увлечениях и предлагаемых социальных проектах сообщалось в видеовизитках. Во втором финалистки вышли в коллекции Ивана Айплатова.



Самым красивым выходом, который так ждали мужчины, стал выход в купальниках. Дефилируя по подиуму, каждая из претенденток на минскую корону выдавала оригинальные па, завораживая сильную половину человечества. Но самым трудным и волнующим стал заключительный этап шоу. Под песни Майкла Джексона девушки прошли в вечерних платьях, после чего их ждала проверка на сообразительность. Каждой пришлось отвечать на каверзные вопросы членов жюри. Так, на вопрос Александра Медведя "Что нужно сделать, чтобы команда Штанге играла результативнее?" Кристина Кучинская не раздумывая ответила: "Включить в ее состав участниц конкурса "Мисс Минска". Другая участница, не найдя ответа, оправдывалась: "Но я же блондинка!".



Надо отметить, что выходы девушек чередовались выступлениями звезд белоруской и российской эстрады. "Топлес", Гюнешь, "Тяни-Толкай", Алеся, "Атлантика", а также Игорь Николаев, Олег Газманов и "Виа Гра" еще больше повысили адреналин шоу.



Самой интригующей стала церемония награждения. Итак....

Обладательницей короны "Мисс Минск-2009"

и денежного приза от Мингорисполкома в Br10 млн. стала Мария Кубракова.

Девушка из многодетной семьи предлагает организовать фестиваль по бальным танцам для многодетных семей.

Первой вице-мисс...

..названа 18-летняя студентка БНТУ Ольга Симакова. Ее проект - организация службы доставки в гипермаркетах.

Титул второй вице-мисс...

... жюри присудило 20-летней Дарье Солодухо, которая мечтает открыть бутик для балерин и учеников хореографических классов.