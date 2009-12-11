«Мисс Минск-2009» Мария Кубракова возглавит шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которое состоится 25 декабря в Минске.

18-летняя студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Мария Кубракова станет главной Снегурочкой страны и поведет за собой шествие, которое традиционно проследует от Дворца спорта до Дворца Республики. Украшением свиты Деда Мороза станут и другие участницы конкурса «Мисс Минск-2009». Финальным аккордом шествия станет зажжение главной елки на Октябрьской площади, после чего праздник продолжит рождественская ярмарка, сообщает БЕЛТА.

Примечательно, что 15 декабря в Минске пройдет необычный фестиваль-представление, инициатором и организатором которого стала Мария. Идея социального проекта минской красавицы заключалась в том, чтобы учить ребят бальным танцам, а затем провести показательный фестиваль. Девушка из многодетной семьи, Мария всегда мечтала помогать другим многодетным семьям в плане развития талантов детей. «На протяжении месяца я давала детям 9-10 лет бесплатные уроки, учила их бальным танцам, которыми занимаюсь профессионально», — рассказала Мария Кубракова. Фестиваль пройдет не на конкурсной основе, это будет своего рода представление, в котором примут участие не только четыре танцевальные пары, обученные Марией, но и дети, подготовившие различные творческие номера.