Марина Некрасова: Дети - это наше будущее

Марина Некрасова в гостях у программы «Большой завтрак».

-Доброе утро, Марина.

- Доброе утро.

- Недавно вся Беларусь наблюдала за конкурсом «Мисс Минск 2009», в котором вы не просто участвовали, но и обрели титул «Мисс зрительских симпатий». Расскажите, как это было. И много ли стало у вас поклонников?

- Это было великолепно! У меня появилось очень много новых знакомств. А поклонники появились, но для меня самое главное, чтобы в жизни был один поклонник.

- А он есть?

- Есть.

- То есть, этот мужчина завоевал ваше сердце, и вы с ним поедете в ту самую деревню, в Париж.

- Да, в ближайшее время мы с ним вместе поедем в Париж.

- Когда вы планируете эту поездку?

- Мы планируем поехать туда на рождественские праздники.

- И все-таки, поговорим немного о конкурсе. Подготовка была сложная?

- Нет, все было достаточно легко. Все было позитивно. Мы готовились всего 10 дней, поэтому бессонных ночей не было, но целый день мы проводили в Национальной школе красоты — занимались в тренажерном зале, танцевали, учили свои выходы, общались.

- Насколько мне известно, у вас был 13-й номер.

- Да.

- Вам этот номер принес удачу? Или, наоборот, были какие-то сложности?

- Этот номер, безусловно, принес мне удачу. Давным-давно, на музыкальном конкурсе, я тоже была под номером 13 и заняла 1-е место. Я была уверена, что этот номер и на этот раз принесет мне удачу. И, как видите - «Приз зрительских симпатий» - для меня это самый дорогой приз.

- Нововведением этого года стал социальный проект, который должны были предоставить конкурсантки. Расскажите о своем социальном проекте.

- Мой социальный проект заключался в том, чтобы искать в детских домах талантливых детей. В дальнейшем обучать этих детей бесплатно в музыкальной школе. А когда они обучатся, создать группу.

- А почему бы не открыть бутик, накормить собак, приютить нуждающегося человека? Почему дети?

- Потому что дети — это наше будущее.

- Вы работаете в музыкальной школе с детьми? Сложно ли или, наоборот, очень легко это вам дается?

- Я недолго работаю с детьми. Необходимо быть с детьми искренней, они чувствуют любую фальшь.

- Вы хотели бы связать свою жизнь с музыкой или все-таки модельный бизнес для вас ближе и интересней?

- Я уже музыкант и буду дальше заниматься музыкой. Музыка мне интересна, я ее люблю.