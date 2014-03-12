Хотите научиться делать эксклюзивные украшения самостоятельно? Попробуйте технику лэмпворк!

Новости Беларуси. Украшения – это радость для всех девушек без исключения. Но эти по нраву особам романтичным и загадочным, ведь в них горит огонек любви.

А как часто мы сталкиваемся с открытым огнем в повседневной жизни? Возможно, именно поэтому техника лэмпворк так притягивает и завораживает, и заставляет любоваться творениями огня. Так случилось и с нашей героиней.

Анна Бузунко, мастер техники лэмпворк:

Я прочитала в журнале статью, и мне очень понравилось, и я поняла, что хочу этим заниматься. Конкретно я делаю украшения года полтора, одного обучения у учителей – этого мало, они дают только азы, а дальше это работа, свое терпение, свой труд.

Изготовлению стеклянных бусин около 30 тысяч лет. Это один из самых древних видов искусства. Раньше художник поддувал воздух в пламя масляной лампы через трубочку, сегодня украшение формируется гравитацией, специальными инструментами и стекло расплавляется при определенной температуре. Техника lampwork стала прикладной и пользуется успехом у ювелиров и мастеров бижутерии.

Анна Бузунко, мастер техники лэмпворк:

Это сложно. Это очень сложно. Хотя я музыкант по профессии, и у меня 2 руки, они независимы друг от друга. Я могу одной рукой и другой делать разные вещи. Здесь то же самое. Поэтому мне кажется, что мне было легче. Я думаю, любой может просто, чтоб желание было.

Несмотря на незамысловатость процесса, первое, что нужно обязательно запомнить садясь за раскаленную лампу — лэмпворк требует соблюдения правил техники безопасности, ведь работать придется с огнем и стеклом.

Анна Бузунко, мастер техники лэмпворк:

Моя дочка очень сильно хочет заниматься этим. Но просто она маленькая, ей 11 лет, не желательно в этом возрасте учить, потому что идет нагрузка на глаза – вредное излучение. Иногда стекло разлетается, трескается, иногда даже может прилипнуть к коже. У меня много чего попорчено: и пол, и падает стекло горячее – все бывает.

Чтобы вдохнуть жизнь в кусочек стекла и превратить его в произведение искусства понадобиться различная фурнитура: шнуры, веревки, кожа и конечно же хорошее настроение!

Анна Бузунко, мастер техники лэмпворк:

Это мой рабочий стол, за которым я делаю свои бусинки. Нужна горелка, надо мадрель - это спицы железные с нанесенным на нее сепаратором – это такая глина, которая не дает прилипать бусинке к металлу. Обязательно очки специальные, потому что идет вредное излучение для глаз. И само стекло, такие стеклянные руды.

Сделать красивой девушку способны не только драгоценные камни. Но самое лучше украшение для барышни – это блеск в глазах и огонек в душе, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.