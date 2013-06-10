Финалисток конкурса «Мисс Минск-2013» определили в столице. Отбор прошли 27 девушек

Новости Беларуси. Лучшие из лучших. 10 июня назвали имена тех, кто поборется за заветную корону. Финалисток конкурса «Мисс Минск», который проводит телеканал СТВ, определили в столице.

Таким образом, компетентное жюри по итогам кастинга из полусотни отобрало 27 девушек. Именно они будут участвовать в заключительном этапе проекта. В течение месяца их ждут тренировки в фитнесс-клубах, репетиции, занятия с визажистами и хореографами, фото-сессии и участие в благотворительных акциях.

По опыту предыдущих лет, не все конкурсантки выдерживают такую моральную и физическую нагрузку. С ними усиленно будут работать психологи.

Те девушки, кому посчастливилось пройти в финальную стадию конкурса, поделились своими впечатлениями со съемочной группой телеканала СТВ.

Ольга Киселева, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Девушек красивых было очень много, когда пришла на полуфинал, очень-очень много. На каждую смотришь и кажется, что каждая пройдет, каждая лучше, чем ты.

Екатерина Войтус, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Когда меня отобрали в полуфинал, я подумала, что еще раз попробую и все. Когда я прошла в финал, это была такая неожиданность, потому что я совсем не собиралась сюда пойти.

Анжелика Тихонович, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Пройти в топ-25 – уже какая-то маленькая, но победа. Будем надеяться на лучшее, будем стараться усердно.

Выбрали, кстати, с запасом. До финала дойдут 25 девушек. Две покинут проект. Это сделали, чтобы добавить интриги. Как показывает практика прошлых лет, не все выдерживают темп подиумной жизни. Поэтому в штате проекта — и психологи. Уже завтра девушки начнут усиленно готовиться к финалу.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Мисс-Минск-2013»:

Наших финалисток ждет серьезная работа. Это занятия в Национальной школе красоты, это различные поездки. Мы поедем с ними в колхоз, посмотрим, как картошку нужно сажать. Забываем про булочки, про гамбургеры, вспоминаем, что такое огурцы, кефирчик. Естественно, мы будем следить не только за тем, как они работают, учатся дефиле, но и за их питанием.

Два года назад предшественницам нынешних конкурсанток уже приходилось проходить все от «а» до «я». . Тогда и коров доили, и за наших футболистов болели, и на велосипедах катались.

То же самое ждет и нынешних участниц. Только на этот раз все будет еще серьезней. График на ближайший месяц — без выходных. Завтра, к примеру, в расписании первая пробежка. В 6:50 утра.

Еще одно условие для конкурсанток - быть на виду. Тем, у кого нет аккаунта в социальной сети – заведут. Уметь общаться во Всемирной паутине - одно из условий финальной стадии проекта. Этот факт, к слову, на заметку поклонникам. Не ответить на сообщение девушки не смогут. Ближайший месяц станет для конкурсанток не только тяжелым, но и волнительным. Правда, волнуются не все.

Вероника Касперова, финалистка конкурса «Мисс-Минск-2013»:

Если честно, я пока спокойна как удав. Надо просто войти в этот ритм, а потом уже будут переживания, нервы.

Финал конкурса зрители СТВ увидят 6 июля. По задумке организаторов, лучшая девушка и станет той самой «папараць-кветкай», которую ищут на праздник Ивана Купалы. Ну а пока следить за жизнью конкурсанток «Мисс-Минск» можно в дневниках проекта.