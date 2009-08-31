20 финалисток «Мисс Минск»

В финал конкурса "Мисс Минск - 2009" прошли 20 девушек.

В этом году организаторы состязания изменили критерии отбора участниц, сделав ставку не на модельную внешность, а на талант. Отсутствие отметки о браке в паспорте, минская прописка, возраст от 18 до 30 лет и наличие социального проекта - только с такими параметрами девушки могут претендовать на корону красавицы столицы.

Кастинги проходили с 16 по 30 августа в Национальной школе красоты. Конкурсантки приятно удивили судейскую коллегию своими способностями и креативным мышлением, развенчав миф о том, что красивые девушки по определению могут быть только красивыми. Многие конкурсантки владеют иностранными языками, танцуют, причем танцы разных народов мира, и даже бьют в барабаны.

Интересны и их социальные проекты, большинство из них благотворительные и касаются помощи детям и животным. А одна из претенденток предложила установить в Минске говорящие мусорные контейнеры, которые будут благодарить за чистоту в городе. Из двух сотен талантливых красавиц судьи отобрали 20 самых достойных.

Именно они встретятся в преддверии Дня города, 10 сентября, на сцене многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена». Жюри предстоит справиться с нелегкой задачей - определить, в ком наиболее гармонично сочетаются красота и талант.

Организаторами конкурса выступают Мингорисполком, Национальная школа красоты и телеканал СТВ.