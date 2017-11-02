Wired Magazine: Первое впечатление от iPhone X

Как представить в выгодном свете самый ожидаемый продукт? Такая дилемма возникла у меня с iPhone X. Поскольку мой iPhone выпустили одним из первых, вполне естественно, что я возбудил всеобщее любопытство, когда вытащил iPhone X из кармана и любовно взглянул на него, чтобы пробудить смартфон ото сна. Да, это он — тот iPhone, который ускорит создание миллионов апгрейдов, который заставит вас напрочь забыть и без того малоизвестный iPhone 8, представленный в этот же самый день. Выразив надлежащее восхищение его ярким экраном и изящными гранями, люди начнут спрашивать меня: «А что он умеет делать?» И тогда мне придется выбрать нечто такое, что может указать на то, по какой причине Apple берет за свою новую игрушку тысячу долларов.

Я мог бы показать им сверкающий экран высокого разрешения, занимающий практически всю поверхность устройства. Я мог бы сделать несколько снимков, продемонстрировав, как из любительского селфи, снятого лицевой камерой, можно сделать художественный портрет в соответствующем режиме. А еще я мог бы показать, как медленно осваиваю новый набор жестов, перепрограммирующих мою мышечную память, оптимизированную под кнопку Home, которая отсутствует в моем iPhone X с его стеклянным корпусом. Но я в конечном итоге остановил свой выбор на анимационной какашке.

Все правильно. Таково мерзкое добавление Apple к ставшему иконой знаку эмоций в виде куска дерьма. iPhone X (это римская цифра 10, а не буква Х) получил слегка пикантный эмотикон для своего приложения iMessage, который вошел в число 12 других «анимодзи». Создавая текст, вы можете воспользоваться одним из них, записав сообщение вместе с аудио и видео. iPhone X улавливает ваше выражение лица и голоса, а потом преобразует все это в анимодзи, как будто вы Эллен Дедженерес, озвучивающая рыбку Дори. Эти анимодзи кажутся весьма фривольными и довольно забавными (по крайне мере, пока к ним не привыкнешь), но на самом деле, это одно из самых важных технологических достижений в iPhone X. Это те особенности, которые делают его уникальным: распознавание выражения лица, экзотические датчики, самая современная камера и мощные интегральные микросхемы, которые помогают создавать графику и учат смартфон. (С типичной для нее помпезностью компания Apple дала этим изобретениям такие названия, которые заставляют сердце биться учащеннее: камера TrueDepth, бионический чип А11, нейронный процессор.) На сегодня апофеозом стало то, что свое лицо вы можете нацепить на робота, курицу, инопланетянина, панду… или на аватар в виде кучки фекалий. Выбирайте. Но это только начало.

Этот айфон у меня с прошлого вторника. Apple дала мне возможность попользоваться им, потому что я был одним из тех, кто даст характеристику айфону до его поступления в продажу. С учетом все этого нам казалось, что будет интересно узнать мое впечатление от устройства, которое, как считает компания, станет очередной важной вехой в путешествии, коренным образом изменившем наши взаимоотношения с технологиями. Естественно, с появлением каждой новой версии айфона Apple утверждала, что это самый лучший ее продукт. Но ради этого юбилейного выпуска, появившегося в момент, когда критики жалуются, что компания ни на шаг не продвинулась в области инноваций, Apple высоко подняла планку. Тим Кук (Tim Cook) назвал iPhone X «будущим смартфонов».

Но первый iPhone был весьма странным явлением, этакой белой вороной. Трудность и радость моего первого знакомства с ним заключалась в том, что я просто не мог понять, каким образом этот карманный компьютер с чудесным дизайном может выполнять такое множество самых разных задач, в том числе, делать телефонные звонки (при наличии желания у телефонной компании). Тот iPhone высоко задрал планку революционных перемен, преодолеть которую не могла ни одна корпорация. Так каким же образом iPhone X может стать чем-то большим, нежели обычной попыткой Apple превзойти предыдущую версию? В конце концов, это по-прежнему смартфон, и не более того. Вот над чем я решил поразмышлять — и что заставило меня крепко задуматься об этих анимодзи.

В iPhone X восхищение вызывает многое, начиная с того момента, как вы достанете его из коробки. Самая большая перемена смотрит вам прямо в лицо. Экран, ох уж этот экран. Мне нравятся крупные дисплеи линейки iPhone Plus и Android, такие как Pixel 2 XL компании Google, но эти телефоны слишком большие. Они оттягивают карман, а когда по ним звонишь, складывается такое впечатление, что ты приложил к уху сковороду. Экран у iPhone X большой, но компактный — этакая Синерама в телефонной будке. Хотя само устройство не намного больше стандартного iPhone 8, экран у него примерно такого же размера, как у iPhone 8 Plus. А если принять во внимание технологию Super Retina (еще одно замысловатое название, придуманное маркетологами Apple), то этот экран весьма убедительно докажет покупателям, что они не зря опустошали свои кошелки, покупая iPhone X. Я обнаружил, что у этого дисплея есть заметные и очень приятные преимущества над моим «старым» iPhone 7, скажем, когда смотришь кинофильм, трансляцию футбольного матча или просто перелистываешь снимки в Instagram.

Экран покрывает всю поверхность смартфона, и это имеет свои последствия. Невозможно обойти стороной тот факт, что некоторые датчики, линзы камер, микрофоны и акустические элементы должны находиться на лицевой стороне. Apple решила эту проблему, разместив их в линию на небольшом черном выступе в верхней части экрана. Получилось что-то вроде полуострова, вдающегося в море. (Заметка для конспирологов: когда делаете снимок, выступ исчезает!) Эстетически это выглядит не очень (что бы сказал Стив Джобс?). Но когда привыкнешь, это становится похоже на то, как будто ты смотришь пьесу в театре, а перед тобой сидит дама с пышной прической. Такая небольшая помеха для периферийного зрения, которую со временем перестаешь замечать.

Заполнив всю поверхность экраном, дизайнеры создали еще одну необычную проблему. У них не осталось места для кнопки Home, которая с самого начала была неотъемлемой частью интерфейса iPhone. Ее удаление стало одним из тех неожиданно резких решений, которыми знаменита компания Apple. Приходится переучиваться. Но это не так уж и плохо: те апгрейды, которые не требуют новых действий, по определению не являются радикальными. Плюс к этому, Apple ненавидит кнопки. В любом случае, теперь, чтобы вернуться «домой», понадобится провести пальцем от нижнего края экрана к верхнему. Это достаточно просто. Немного сложнее вызвать меню многозадачности и добраться до карусели открытых приложений. Для этого надо провести пальцем и остановиться. Мне понадобилось какое-то время, чтобы научиться нажимать те маленькие карточки, которые обозначают приложения, и вызывать знак минус, позволяющий закрыть требуемое приложение.

Я понял, что освоил технику жестов, когда попытался использовать их на своем iPad. Ой. Мой палец больше не скользил по направлению к кнопке Home, а беспомощно и безрезультатно широким мазком летел вверх. А еще был один неловкий момент, когда я стал ждать, пока он сам разблокируется, посмотрев своей камерой мне в лицо.

Дело в том, что на iPhone X функцию идентификации по отпечатку пальца заменили на идентификацию лица. Что это такое? Ну, это когда ваше лицо после нескольких миллиардов операций бионических микросхем и нейронных процессоров становится физиономическим паролем. Насколько хорошо работает эта функция? Очень даже неплохо. Похоже, она надежно защищает от непрошеных гостей. Я тыкал свой телефон в лица нескольким людям (нет, их было гораздо меньше миллиона, после чего, как утверждает Apple, система дает сбой), но он не клюнул ни на одну физиономию. Я даже показал камере свою макушку вместо лица, но безрезультатно. Но были моменты, когда iPhone X не реагировал на мое лицо (Apple говорит, что нужен зрительный контакт «глаза в глаза», ведь мне вряд ли захочется, чтобы телефон включался всякий раз, когда мое лицо попадает в объектив камеры.)

Со временем я изобрел стратегию. Пробуждая свой iPhone, я представляю себе, что он — зеркало Де Ниро в фильме «Таксист». Вы со мной говорите? С кем еще, здесь больше никого нет! Потом я смотрю, сняла ли блокировку маленькая иконка на экране. Есть и другой способ понять, что тебя узнали: на экране блокировки появляются исходные сообщения Facebook, Gmail и так далее о новых уведомлениях. Когда ваш iPhone X включается, там высвечивается содержание сообщений. (Раньше такая возможность сохранять в тайне сообщения личного характера до разблокировки телефона существовала в виде опции, а теперь эта функция действует по умолчанию.) Так или иначе, привыкнув к нему, я понял, что Де Ниро мне не нужен, и что разблокировать телефон можно намного естественнее, хотя для меня до сих пор остается загадкой, почему иногда он выводит меня прямо туда, где я его отключил, а иногда требует провести по экрану пальцем. А еще мне очень понравилась платежная система Apple Pay на iPhone X. Достаточно два раза нажать на кнопку сбоку и использовать функцию идентификации по лицу. Так проще проводить операции.

Камера iPhone X также претерпела заметные изменения. Поскольку я не фанат фотографии, пусть другие решают, превосходит ли она другие камеры и может ли претендовать на корону мобильной съемки. Могу сообщить лишь то, что сделанные мною снимки кажутся чрезвычайно резкими и отчетливыми. Когда я сделал несколько снимков из окна моего офиса, выходящего на Всемирный торговый центр 1, то изображения получились лучше, чем на моих предыдущих телефонах. Естественно, я испытал и режим портрета, сделав несколько селфи. Да, все работает.

Я не заядлый фотограф, но меня очень интересует срок работы батарей. Поэтому мне чрезвычайно понравилось заявление компании о дополнительных двух часах работы между зарядками (по сравнению с iPhone 7). У меня не было времени проверить это научным методом, но я могу подтвердить, что мой смартфон работал весь день допоздна, а индикатор батареи уменьшался не очень сильно, когда приходило время обычной ночной зарядки. Зарядку можно производить на беспроводной подставке. Правда, мне кажется, что заводить еще одно устройство ради того, чтобы не втыкать вилку в розетку, это сомнительное преимущество.

Подержав у себя iPhone X несколько дней, я могу сделать несколько выводов. Это шаг вперед, превращающий реальное физическое воплощение технологий в туман. Да, телефон есть, но весь он — экран. Включается он просто, когда увидит тебя. Ему не нужны кнопки и провода. Пройдет лет 10, настанет время iPhone 20 (или iPhone ХХ?), и про iPhone Х скажут, что он прошел полпути к пост-смартфонному будущему. Именно поэтому, хотя iPhone Х является не более чем крупным апгрейдом флагманского устройства цифровой эпохи, я могу подтвердить слова Тима Кука о том, что это нечто большее, нежели очередная версия.

Неслучайно самые впечатляющие проявления новых технологий телефона относятся к области дополненной реальности, в которой цифровой мир накладывает свои слои на мир физический. Понять это можно, посмотрев на замечательные анимодзи типа той какашки, о которой я говорил выше, или на приложения дополненной реальности, которые используются в новой камере десятого айфона. Или на ARKit для разработчиков. (Некоторые из этих приложений могут работать и на iPhone 8, если у них нет функции распознавания лица.) Игра под названием The Machines превращает ваш кухонный стол в поле битвы, на котором выделывают свои выкрутасы супергерои. Приложение IKEA дает вам возможность разместить виртуальную мебель в своей гостиной. Insight Heart — это полный отпад, позволяющий заглянуть внутрь тела виртуального человека, а затем извлечь и внимательно изучить его огромное, кровавое и бьющееся сердце в трехмерном изображении, из-за чего вы почувствуете себя беглецом из фильма ужасов. Это настоящее волшебство, каких я никогда не видел в смартфонах. А бета-версия нового приложения Snapchat использует технологию распознавания лица, чтобы надеть на него страшную маску с шипами, цветами и завитушками. Из-за этого анимодзи кажутся еще более странными.

Следующее революционное устройство наверняка будет сильно отличаться от обычного куска стекла и силикона (может, это будут очки расширенной реальности, кто знает?). Но вполне возможно, что iPhone X запомнят как смартфон, породивший новую волну приложений, которые еще на шаг приближают нас к поистине невидимым технологиям. Встроенные функции машинного обучения, распознавания лиц, а также камеры более высокого разрешения могут дать толчок идеям, которые ранее казались невообразимыми. Устойчивое и надежное распознавание лиц может привести к персонализации приложений (на радость активистам, борющимся за неприкосновенность личной информации). И даже беспроводная зарядка, которую я сегодня считаю бесполезной, станет революцией, когда подставки для зарядки появятся на столах во всех ресторанах и залах заседаний.

Помните, каким крутым был первый iPhone? Но он начал менять мир лишь после того, как руководство Apple разрешило разработчикам программного обеспечения со стороны воспользоваться его внутренностями, такими как камера, GPS и прочие датчики. Может быть, нечто подобное, хотя и не в таких масштабах, произойдет с iPhone Х. Тем, кто потратил деньги на его приобретение, сегодня понравится экран и срок действия батареи. Но истинные достоинства iPhone Х мы сможем узнать тогда, когда поймем, что он сможет делать завтра.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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