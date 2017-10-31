Взгляд: Гордон поборется за баб и против Ксении Собчак

Еще одна блондинка с фамилией из шести букв объявила о своем решении баллотироваться на пост президента России. Это Екатерина Гордон, она же Прокофьева, она же Подлипчук, известная в первую очередь своим участием в эпохальной ссоре с Собчак в прямом эфире. Теперь она хочет повторить скандал на новом уровне. Над этим можно смеяться, но это тоже политика.

Фамилия Гордон у Екатерины от бывшего мужа – известного тележурналиста Александра Гордона. После развода она одно время обозначала себя как Вево-Гордон, но в таком виде подпись не прижилась.

Также Екатерина дважды выходила замуж и дважды разводилась с адвокатом Сергеем Жориным. В первый раз после того, как муж ее избил, причина второго развода не оглашалась. В промежутке Гордон успела выйти замуж за певца Митю Фомина, брак был заключен на острове Палау в Тихом океане и в России не подтверждался. «Мы с Фоминым поженились на проекте «Остров», как друзья, и все участники тому свидетели. У нас по многим причинам нет ничего, кроме дружбы», – объяснила впоследствии Гордон.

Жорин – отец старшего сына Гордон по имени Даниил. Младшего сына Екатерина назвала Леон, но позже переименовала в Серафима по настоянию отца ребенка. Официально имя отца не называлось, есть версия, что это бизнесмен Игорь Мацанюк, но это не точно.

Публичная жизнь Екатерины Гордон не менее сложна и обильна, чем личная. Она снимала кино и работала в СМИ, защищала Химкинский лес и боролась с экстрасенсами, писала книги и митинговала на Триумфальной площади 31 числа каждого месяца, организовывала проект «Убить интернет» и участвовала в шоу «Голос» – и прочая, и прочая.

В последние годы Гордон занята правозащитой, однако не очень понятно, как можно открыть юридическую фирму, не имея высшего юридического образования – а на юрфак она поступила три года назад.

Положенные каждому человеку 15 минут славы Екатерина Гордон получила в 2008 году, когда в прямом эфире радио «Маяк» схлестнулась с Ксенией Собчак. Также в студии присутствовал писатель Дмитрий Глуховский, но разъяренные блондинки его не замечали.

Началось все с невинного замечания Екатерины о том, что «в каждом из нас есть немного Ксюши Собчак». «Не льстите себе. В некоторых ее совсем нет», – ответила Ксения.

«Как-то я вас очень конкретно приложила, как медиаобраз, потому что с этической точки зрения и с точки зрения воспитания какие-то вещи были мне, мягко говоря, не близки», – попыталась повиниться Екатерина. «Знаете, в чем трагедия? Что вы меня приложили, а я этого даже не заметила. А если б я вас приложила, поверьте, заметили бы все», – продолжала Ксения.

Дальше началось все более активное обоюдное «прикладывание». Вот цитаты из Ксении:

«Если говорить по серьезке, то главный комплекс – что вы недозвезда».

«Не жуйте жвачку во время эфира. Это не профессионально. Выплюньте».

«Что она такая злая? У нее что, мужика давно не было, у этой вашей ведущей Кати Гордон? Катечка, расслабьтесь. Массажик какой-нибудь».

«Катя Гордон сидит и идет пятнами красными, а все люди, сидящие в студии, просто ржут над ней, потому что это абсолютно жалкое зрелище».

«Слушайте, вы можете унять эту женщину? Мне кажется, у нее критические дни какие-то».

«Послушайте, кто ее вообще сюда в эфир пустил? Вам с ней всегда так тяжело работать?»

«Катечка, мужика б тебе хорошего, и все бы у тебя было хорошо».

А вот реплики Екатерины: «А что вы кусаетесь сейчас? Я вам говорю комплимент, а вы: «А мой успешнее! А вообще Я!»

«Вы просто, знаете, такая национальная хамка. Вы это доказали и здесь. Вопрос: для чего вы это делаете?»

«Есть какие-то нормы с литературой и воспитанием. А есть люди, которым они недоступны».

«Ваши ловушки уже давно для мертвых зверей».

«Уходите из эфира, Ксения. Уходите. Сваливайте из эфира!»

«Прекратите хабальство!»

Скандальный радиоэфир долго обсуждался в СМИ, а девушки несколько лет не общались друг с другом. Гордон по итогам уволили с радио «Маяк».

Видеообращение Гордон с намерением баллотироваться похоже на аналогичный продукт авторства Собчак только в том месте, где она озвучивает свой возраст. В остальном – явные стилистические разногласия. Вместо кухни – камин, вместо мужской рубашки – деловой костюм. В своей речи Гордон называет себя «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента» и обещает защищать права женщин (видимо, кроме Ксении Собчак) и детей.

Также на сайте Екатерины опубликована реклама видеоклипа «Когда целый мир будет против». Напоминает аллюзию на слоган Ксении Собчак «Против всех», но, судя по анонсу, к политике данное произведение не имеет отношения. Клип заявлен как интерпретация сказки «Царевна-лягушка».

Для предвыборной работы кандидата Гордон создан сайт с не вполне благозвучным урлом gordonzabab.

Реакция на выдвижение в президенты очередной блондинки в целом мало отличается от первых высказываний по поводу Ксении Собчак в этой же роли. Многие вспоминают вышеупомянутый эфир на «Маяке» и надеются, что дебаты кандидатов будут не менее зажигательными.

Дважды бывший муж Гордон Сергей Жорин уже пошутил, что если она победит на выборах, то ему «сразу же дадут пожизненный срок». «Начну себе делать вид на жительство в другой стране, вдруг так получится и она победит», – сообщил он в интервью РБК.

Пресс-секретарь действующего президента Дмитрий Песков, напротив, был предельно серьезен: «В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию – определяем соответствие. Больше говорить не о чем».

Замсекретаря генсовета «Единой России», член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко полагает, что Екатерине «придется очень серьезно поработать для того, чтобы собрать необходимое количество подписей, это хлопотное дело».

С Ревенко не согласен политтехнолог, основатель Партии любителей пива Константин Калачев: «Собрать 100 тыс. подписей (столько нужно для выдвижения от непарламентской партии) можно даже на корпоративах».

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что результат Гордон, если ее зарегистрируют, не превысит статистическую погрешность, что довольно много – 1–2% получали гораздо более известные, нежели Екатерина, люди.

Мухин также полагает, что кандидат-блондинка номер один не оставит кандидату-блондинке номер два шансов. «Ксения Собчак прекрасно знает, что она делает. Она коммерческий проект, у нее штаб составили довольно профессиональные, довольно креативные люди».

Сама же Гордон пока что «ловит хайп». В интервью газете ВЗГЛЯД она заявила, что в случае победы предложила бы Владимиру Путину должность премьера, а также подчеркнула, что «Крым – наш».

Отметим, что обилие потешных кандидатов на выборах – будничное явление для современной Европы, где «политики-фрики» участвуют в голосовании и подчас получают относительно неплохие результаты. Это, пожалуй, единственная европейская черта, которую переняла после революции Украина – там кандидат по имени Дарт Вейдер и его соратники по Интернет-партии Украины активно агитировали за себя и на президентских, и на парламентских, и на местных выборах. Кандидата даже пытались убить вместе с семьей, но, к счастью, не преуспели.

Для России карнавализация выборов пока что не столь привычна. Но почему бы не попробовать?

Источник: vz.ru

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