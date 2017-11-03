Взгляд: Дело Вайнштейна выглядит шалостью на фоне позорных тайн британской элиты

У английской элиты есть тайна, которая в реальности является секретом Полишинеля. То есть все знают об этом грехе, но молчат, делая вид, что ничего нет. Молчание об этом становится особенно звенящим на фоне скандальной отставки британского министра обороны Фэллона, уличенного всего лишь в давних домогательствах к журналистке.

Радиоведущая Джулия Хартли-Брюэр не так давно вспомнила, как в 2002 году во время съезда партии тори Фэллон положил ей руку на коленку – и все восприняли это как некое странное эхо истории с Вайнштейном. Воодушевленные снятием табу с темы сексуальных домогательств со стороны знаменитостей, сейчас многие вспоминают, как к ним приставал тот или иной герой нашего времени.

Но если в случае Вайнштейна речь идет о подозрении в том числе и в насильственных действиях, то последователи часто говорят о чем угодно. В том числе и просто о намеках, приставаниях и прочем. Об этом рассказала, например, шведский министр иностранных дел Маргот Вальстрём, указавшая, что непорядок есть даже на саммитах Евросоюза. По ее словам, несколько лет назад во время делового обеда один из лидеров ЕС положил руку на ее бедро.

Воспоминания английской журналистки можно было бы отнести к этому же разряду – после истории с Вайнштейном тема домогательств всплыла и в британском парламенте.

Была создана специальная комиссия по изучению жалоб. И, обсуждая эту тему в своей программе, Хартли-Брюэр рассказала, что однажды пригрозила ударить в лицо одного из нынешних министров, который все время клал ей руку на колено. Хотя она не назвала фамилию, вскоре пресса уже вычислила Фэллона.

И, несмотря на то, что журналистка пояснила, что не считает себя жертвой домогательства, а премьер-министр Мэй заявила, что если инцидент исчерпан (а Фэллон признал и сообщил, что он извинился перед девушкой еще в 2002 году), то нет повода для отставки, министр все же ушел.

«Я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким стандартам, которых мы требуем от вооруженных сил», – сказал 65-летний Фэллон.

Абсурд? Только на первый взгляд.

Вполне вероятно, что в случае дальнейших исследований пресса «нарыла» бы и другие, более скандальные случаи «ухаживаний» Фэллона.

Так что министр мог просто сыграть на опережение – ведь ему виднее, что еще могут вспомнить различные дамы, с которыми он пересекался по работе.

Однако в истории Фэллона самым любопытным является контраст – того, что вменяют министру, с теми нравами, которые в реальности царят в британской элите. Скелеты в шкафу английской политической элиты такие, что рука на коленке журналистки не то что теряется – становится добродетелью.

Дело в том, что у английской элиты есть тайна, которая в реальности является секретом Полишинеля. То есть все знают об этом грехе, но молчат, делая вид, что ничего нет. Эта тайна – гомосексуальные наклонности немалой части видных представителей правящего сословия. Последние полвека они не являются уголовно наказуемыми, но и до этого скандалы с мужеложеством в элите всплывали не часто. Распространение же его вызвано самим методом воспитания английской аристократии – частные закрытые школы-пансионы, где живут учащиеся в них мальчики.

Все эти условные Итоны десятилетиями закаляли элиту не только спортом и палочными наказаниями, но и очень жесткими, точнее, жестокими нравами общежития. Содомия присутствовала и среди преподавателей, и среди учеников – и, самое главное, на нее закрывали глаза. С 1970–1980-х нравы в крутых частных школах понемногу стали меняться, появилось некоторое подобие общественного контроля, но традиции так просто не уходят. Как и привычки некоторых выпускников – включая тех, кто оказался на вершинах власти.

И тут уже дело не в гомосексуализме, а в педофилии. То есть в том, что остается уголовным преступлением. Нельзя сказать, что в Англии совсем не говорили об этом, но все разговоры заканчивались ничем. В начале 80-х депутат парламента Джеффри Диккенс обвинял одного из министров правительства Тэтчер в педофилии, говорил о существовании целой подпольной организации такого рода. Но никаких обвинений выдвинуто не было, а сам Диккенс умер в 1995 году.

Лишь несколько лет назад что-то стало просачиваться наружу – сначала в 2011 году, с истории со знаменитым ведущим Би-би-си, а потом – в 2014-м, с уже громким скандалом вокруг наследия депутата Диккенса. Выяснилось, что еще в 1983 году Диккенс передал министру внутренних дел Леону Бриттену некое досье на высокопоставленных педофилов. Документы не были преданы огласке, а в 2014 году обнаружилось, что они уничтожены. Причем не только досье Диккенса, но и еще 113 документов на эту же тему.

Английское МВД признало исчезновение документов. Разразился дикий скандал – королева в тронной речи сказала, что педофилов нужно наказывать так же, как террористов, МВД создало специальную комиссию. Возглавляла МВД тогда Тереза Мэй – нынешний премьер – и, может быть, поэтому во главе комиссии тоже оказалась женщина.

Вот только бывший судья, баронесса Элизабет Батлер-Слосс долго в комиссии не проработала. Вскоре выяснилось, что ее брат Майкл Хэйверс был прокурором, который еще в 1978 году замял дело Питера Хэймана, бывшего члена кабинета министров, подозреваемого в педофилии. Но и ее преемница, бывший мэр Лондона Фиона Вулф не удержалась – она оказалась подругой того самого бывшего министра внутренних дел Бриттена, который еще в 80-е «потерял» досье Диккенса.

Тогда же со стороны независимых расследователей прозвучали заявления, что «не менее 20 видных педофилов, в том числе бывшие депутаты палаты общин и министры, десятки лет растлевали детей, а к замалчиванию этого были причастны другие фигуры из истеблишмента». Так сказал в интервью Би-би-си Питер Маккелви, бывший сотрудник британской службы по защите детей.

Тут важно ведь не только то, что совершались преступления – а то, что их покрывали другие видные политики. Включая премьер-министров.

Например, в интервью Daily Mirror в 2014 году бывший высокопоставленный консерватор Энтони Гилберторп рассказал, что в 70-е и 80-е годы «высшее руководство партии регулярно устраивало вечеринки, где в качестве «развлечения» присутствовали несовершеннолетние мальчики».

Гилберторп назвал имена многих ныне покойных политиков, либо непосредственно участвовавших в растлении малолетних, либо наблюдавших за этим. Среди них были министр промышленности Кит Джозеф, глава департамента здравоохранения Роудс Бойсон и генпрокурор Майкл Хэйверс.

Имена живых участников тех событий в публикации не упоминались, но, по словам Гилберторпа, среди них есть несколько министров из кабинета Тэтчер, а также один нынешний (то есть образца 2014 года) министр и несколько современных парламентариев. Гилберторп утверждал, что назвал все имена лично Маргарет Тэтчер еще в 1989 году, но это ни к чему не привело.

Понятно, что Тэтчер просто не собиралась связываться с влиятельными людьми. Среди которых, как подозревают, был и ее предшественник по руководству Консервативной партией и бывший премьер-министр Эдвард Хит. Политик, возглавлявший правительство в первой половине 70-х, никогда не был женат и пользовался нехорошей репутацией. Но только в 2015 году, через 10 лет после его смерти, полиция стала расследовать заявления о сексуальном насилии в отношении малолетних со стороны Хита. Дело было прекращено после того, как трое свидетелей обвинения отказались давать показания.

Однако в начале прошлого месяца главный констебль графства Уилтшир Майк Вейл заявил, что сэр Эдвард Хит был бы допрошен полицией по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, если бы был жив. По его словам, имеется по меньшей мере семь достоверных свидетельств, охватывающих период с 1956 по 1992 год, которые могли бы стать основанием для беседы сотрудников правоохранительных органов с бывшим главой правительства: предполагаемое изнасилование 11-летнего мальчика, непристойное поведение в отношении 10-летнего мальчика, а также сексуальные домогательства к 15-летнему подростку.

По словам Вейла, у полиции есть «убедительные и очевидные причины для расследования» этих свидетельских показаний.

Но Эдвард Хит мертв – а в отношении живых Вестминстер старается хранить тайны любой ценой.

Источник: vz.ru

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