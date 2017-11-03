Триллион на войну: США модернизируют ядерную триаду – Газета.Ru

Вашингтон потратит 1,2 триллиона долларов в течение следующих 30 лет для модернизации своего ядерного арсенала и поддержания стратегических ядерных сил на требуемом уровне боевой готовности. Планируемые мероприятия затронут все составляющие ядерной триады США. «Газета.Ru» проанализировала, на что будут потрачены выделенные средства.

В сообщении, опубликованном 31 октября Бюджетным управлением Конгресса США, говорится, что 1,2 триллиона долларов в ценах 2017 года, запланированные к инвестированию в стратегических ядерных сил, включают 800 миллиардов долларов на поддержание на требуемом уровне существующих ресурсов, и 400 миллиардов долларов на модернизацию СЯС (Стратегических ядерных сил) США в течение предстоящих трех десятилетий, вплоть до 2046 года.

Перечень вооружения и военной техники, которые будут обновлены, выглядит следующим образом. В американских военно-морских силах предстоит замена атомных ракетных подводных лодок типа «Огайо» на новейшие ракетные подводные крейсера стратегического назначения типа «Колумбия». В военно-воздушных силах поступит на вооружение перспективный новый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер». Планируется, что перспективная машина сможет применять как ядерное, так и обычное вооружение в любой точке земного шара. Кроме того, ВВС США планируют полностью заменить все 400 с лишним устаревающих МБР «Минитмен-3» на новый перспективный носитель. В довершение всего на вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом.

Национальное агентство по ядерной безопасности США, являющееся по сути полуавтономной группой в составе Министерстве энергетики, потратит значительные средства на модернизацию ядерных боевых частей, используемых на разных системах доставки Пентагона. Наконец, военное ведомство США выделит немалые деньги на совершенствование системы управления СЯС, требующейся для поддержания ядерной триады в самой высокой степени боевой готовности.

Это первый план подобного рода, рассчитанный на 30 лет, в котором анализируются и прогнозируются предстоящие затраты на ядерное оружие. В феврале этого года Бюджетное управление Конгресса США опубликовало оценку предстоящих в течение 10-летия расходов на СЯС, в которой детально расписана стоимость поддержания и обновления ядерного арсенала Соединенных Штатов.

На период с 2017 до 2026 годы она составляет не менее 400 миллиардов долларов.

Самые значительные средства зарезервированы на следующие программы и образцы вооружения:

25 миллиардов долларов — для поддержания на требуемом уровне и модернизации тактических ядерных систем доставки — самолетов, способных к применению ядерного оружия на сравнительно небольших дальностях и специальных боеприпасов, которыми будут комплектоваться носители этого типа;

445 миллиардов долларов — для комплекса лабораторий и производственных объектов, отвечающих за поддержание в боеготовом состоянии ядерного оружия, средств управления, связи и систем предупреждения о ракетно-ядерном ударе, позволяющих успешно провести операцию стратегических ядерных сил;

772 миллиардов долларов — для жизнеобеспечения и модернизации стратегических средств доставки и их оружия — бомбардировщиков, баллистических ракет, подводных лодок и собственно подводных лодок. Кроме того, средства будут выделены на совершенствование ядерных реакторов, являющихся силовыми установками подводных лодок.

Бюджетное управление Конгресса США предполагает выделение 313 миллиардов долларов для атомных подводных лодок, 149 миллиардов долларов для межконтинентальных баллистических ракет, 266 миллиардов долларов для стратегических бомбардировщиков и 44 миллиардов долларов для других систем. Расходы приближаются к 890 миллиардам долларов для министерства обороны и 352 миллиардам долларов для министерства энергетики США.

В докладе Бюджетного управления Конгресса США сформулировано одно важное мнение: если не тратить деньги на модернизацию и обновление стратегических ядерных сил, а только на поддержку в боеготовом состоянии существующих систем, то, как полагает часть американских законодателей, в течение 30 лет затраты на содержание СЯС снизятся на 50 процентов.

Однако Пентагон с порога отверг подобную идею. Военное ведомство США без труда доказало, что существующее оружие безнадежно устареет как эффективное средство сдерживания в течение следующих двух десятилетий.

Сторонники нераспространения ядерного оружия, в частности директор департамента разоружения и политики сокращения угроз в Ассоциации контроля над вооружениями Кингстон Рейф, сразу зацепились за цифры Бюджетного управления Конгресса США как доказательство того, что затраты на ядерное оружие в Америки просто вырастут вне зависимости от соответствия внешним угрозам.

В настоящее время в Соединенных Штатах продолжается составление «Всестороннего обзора ядерной стратегии США» (Nuclear Posture Review). Аналитики в США отмечают, что в этой связи возникает вопрос: насколько изменятся боевые и оперативные возможности СЯС в случае реализации ядерной программы Дональда Трампа и насколько они будут соответствовать положениям этого обзора? В случае, если администрация президента решит заниматься новыми технологиями или каким-то образом выделить одну из составляющих ядерной триады, это может изменить общую структуру расходов на СЯС и выйти за рамки ядерной стратегии, изложенной в текущем отчете.

Несмотря на колоссальный размер суммы в 1,2 триллиона долларов, это лишь 6% от общей суммы расходов на национальную оборону США за указанный срок в 30 лет.

В структуре ежегодных расходов на национальную оборону США затраты на СЯС составят примерно 5,5% в 2017 году, возрастут приблизительно до 8% в конце 2020-х — начале 2030-х годах, затем снизятся примерно до 4,5% в 2040-х годах. Таковы расчеты авторов отчета Бюджетного управления Конгресса США.

Предстоящие затраты будут особенно велики для Военно-воздушных сил США, которые несут ответственность за финансирование системы управления, строительство перспективного бомбардировщика В-21, стратегической крылатой ракеты и МБР, которые планируется направить на замену «Минитменов».

Однако помимо СЯС, расходы в ВВС начинают накапливаться и в других сферах, подчеркивают американские аналитики. В частности, из-за финансирования проектов многофункционального истребителя 5-го поколения F-35 и перспективного самолета-заправщика KC-46A. Это может привести к тому, что эксперты в США называют «ударной волной», которая возникнет в результате закупок вооружения в начале и середине 2020-х годов.

«Если администрация президента Дональда Трампа не прибегнет к благоразумию в плане финансирования программ модернизации СЯС или, хуже того, ускорится или увеличит затраты, то расходы на ядерное оружие будут угрожать другим приоритетным программам национальной безопасности Соединенных Штатов», — предупреждает Кингстон Рейф.

Источник: Газета.Ru

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