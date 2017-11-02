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The Atlantic: Что теракт в Нью-Йорке может рассказать о сторонниках «Исламского государства»

02 ноября 2017 11:35
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ИГИЛ теряет территории, и наибольшая опасность с его стороны заключается в том, что самые умелые боевики начнут возвращаться домой.





# Нападение

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