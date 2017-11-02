The Atlantic: Что теракт в Нью-Йорке может рассказать о сторонниках «Исламского государства»

ИГИЛ теряет территории, и наибольшая опасность с его стороны заключается в том, что самые умелые боевики начнут возвращаться домой.

Во вторник вечером грузовик начал наезжать на пешеходов, велосипедистов и прочих людей в Нижнем Манхэттене. Погибли по меньшей мере восемь человек. Личность предполагаемого нападавшего Сайфулло Саипова установили всего час или два тому назад. Как обычно, подробности теракта указывают на то, что этот человек был полным идиотом. Ему было у кого поучиться. Он мог взять пример с Мохаммеда Ляуэжа Булеля (Mohamed Lahouaiej-Bouhlel), который в прошлом году в День взятия Бастилии убил 89 человек в Ницце. «Исламское государство» (запрещено в России) даже опубликовало наставление с указаниями о том, какой тип грузовика лучше арендовать, и где лучше совершать теракт, чтобы погибло как можно больше неверных.



Саипов ничему не научился на этих ужасных примерах. Он выбрался из своего пикапа, держа в руках «ненастоящий пистолет», как сообщают СМИ. Свой теракт он решил совершить в том районе Манхэттена, где находится огромное количество полицейских. Полиция 1-го округа задержала Саипова, и сейчас он находится в заключении. Оплакивая погибших, мы должны помнить о том, что это нападение могло привести к более трагическим результатам. Отчасти этот теракт напоминает события в Ницце и атаку на рождественском рынке в Берлине.



Средства массовой информации сообщают, что мусульманин и выходец из Узбекистана Саипов во время стрельбы кричал «Аллах акбар», пользуясь традиционной тактикой джихадистов. В машине он оставил записку, в которой заявил о своей преданности ИГИЛ. Это говорит о том, что в Нью-Йорке произошел первый теракт со смертельным исходом, осуществленный последователем «Исламского государства». Как отмечает Шеймас Хьюз (Seamus Hughes) из Университета Джорджа Вашингтона, на данный момент в США за террористические преступления, связанные с «Исламским государством», арестовано 143 человека. Каждый третий из них планировал осуществить атаки в Америке. Другие намеревались отправиться в Сирию, чтобы воевать там. Поэтому вполне естественно, что одну из намеченных атак удалось осуществить, и погибли люди. Мы давно уже знали, что такой теракт состоится. Нью-Йорк не мог предусмотреть все до конца, но с 11 сентября 2001 года по сей день он не давал джихадистам ни единой возможности для осуществления террористических нападений.