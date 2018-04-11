ГАЗЕТА.RU. Коррупция убивает Россию и трагедия в Кемерово тому подтверждение

Одним из лозунгов митингов памяти или одиночных пикетов после трагедии в Кемерово в разных городах был такой «Коррупция убивает». Поэтому неслучайно, что сразу после массовой гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня», кроме принятия отставки губернатора Амана Тулеева, одним из первых шагов президента стало внесение в Госдуму законопроекта о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции. Очевидно, что писался документ не на коленке по следам пожара – а поэтому есть ощущение, что следует ждать других инициатив.

Владимир Путин не так часто пользуется правом законодательной инициативы. Нет сомнений в том, что законопроект о совершенствовании контроля в сфере борьбы с коррупцией станет законом. Вопрос в том, готово ли государство по всей его вертикали и общество по всей его горизонтали создать реальную атмосферу нетерпимости к коррупции.

Президентский законопроект наделяет руководителей госкорпораций, государственных внебюджетных фондов правом получать справки по счетам физических, а в отдельных случаях – и юридических лиц – при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Для государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, устанавливается упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) в случае добровольного признания имя факта совершения коррупционного правонарушения. А в КоАПе может появиться новая обеспечительная мера – арест имущества юрлица, в отношении которого ведется производство дела о подкупе.

Разумеется, коррупцию принято измерять, прежде всего, в денежном выражении. В частности, по оценке начальника антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко, ущерб от связанных с коррупцией преступлений в 2017 году в России составил 177,5 млрд рублей. Разумеется, речь идет о выявленных преступлений (их оказалось более 70 тысяч).

Есть и более масштабные цифры, связанные с коррупцией и неэффективным расходованием бюджетных средств (это не всегда, но часто банальное воровство). Именно хищение бюджетных средств инкриминируют внезапно арестованным в конце прошлой недели владельцам группы компаний «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым.

Как и всегда при задержании людей на самом верху, пошли слухи – кто и кого хочет ослабить. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие слухи политологическими пересудами. Как бы то ни было, сумма заявленного ущерба потрясает – 2,5 млрд рублей.

Так вот, 26 сентября 2017 глава Счетной палаты Татьяна Голикова выступала в Госдуме с традиционном ежегодным докладом об итогах проверки исполнения бюджета за 2016 год.

По данным Счетной палаты, каждый второй объект (каждый второй!), профинансированный из госбюджета за счет налогоплательщиков, так и не был построен. Общая сумма, потраченная из бюджета «без достижения социально-экономического результата», как выразилась Голикова, выросла по итогам 2016 года в 12,5 раза по сравнению с 2015-м. В рамках федеральной адресной инвестиционной программы было запланировано строительство 443 объектов. Фактически построены и введены в эксплуатацию только 244. По данным Счетной палаты, в общей сложности 12 тыс. объектов, на которые было выделено из бюджета 2,2 трлн рублей, числятся как «незавершенное строительство». По 1 700 объектам «информация вообще отсутствует», сообщила депутатам Голикова. То есть государство выделило бюджетные деньги, но само не знает, будет ли на них вообще что-то построено и если да, то когда и кем. 1 700 таинственно исчезнувших объектов – это в десять раз больше, чем построенных в 2017 году новых школ по всей России. Кроме того, Голикова отмечала резкий рост объема недостоверной отчетности по расходованию бюджетных средств. По итогам 2016 года были выявлены факты фальсификации данных на сумму 655 млрд рублей. Это в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

Недостроенные из-за коррупции школы и больницы или резкое удорожание строительства из «распилов и откатов» по всей цепочке уже давно стали привычным явлением в России. Но даже непостроенная школа – ерунда по сравнению с детьми, погибшими на пожаре в торговом центре, который оказался самостроем и охранялся фирмой без лицензии.

В России борьба с коррупцией постоянно значится среди приоритетов. В конце прошлого десятилетия была принята Национальная антикоррупционная стратегия, был создан Национальный антикоррупционный комитет с участием высших должностных лиц. Закон о госзакупках принимался исключительно ради борьбы с коррупцией. Чиновники всех уровней ежегодно декларируют не только доходы, но и расходы. Есть и громкие коррупционные дела против губернаторов, крупных бизнесменов и даже бывшего министра экономического развития. Но как показал пример с ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово – по меньшей мере на низовом уровне коррупция явно продолжает процветать.

При этом запрос общества на искоренение коррупции остается высок, свидетельствуют в том числе опросы Центра комплексных социальных исследований РАН и Sberbank CIB. В январе 2018 года коррупцию в качестве причины для беспокойства отметили 64% среднестатистических Ивановых – представителей среднего класса, взращивать который, как считается, пытается государство.

Но проблема даже не в том, насколько болезненно воспринимает коррупцию общество. Проблема в том, что когда происходит страшная трагедия, сразу становится понятно, насколько опасна коррупция для жизни каждого человека в прямом, буквальном смысле. Более того, в своем послании сразу после подведения итогов президентских выборов Путин назвал повышение уровня доходов населения и борьбу с бедностью абсолютным приоритетом своей политики в новом сроке. Тотальная коррупция – прямое препятствие для достижения этой цели. Коррупция обогащает узкий слой людей, прежде всего связанных с государством, и делает беднее всех остальных.

Поэтому не случайно, что первый закон авторства Путина после переизбрания посвящен именно борьбе с коррупцией. Она убивает и пока мы не придумали, как убить ее. Но победить коррупцию реально только согласованными усилиями государства и общества. Потому что часть этой коррупции – мы все. Причем часто и участники, и жертвы одновременно.

Источник: ГАЗЕТА.RU

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