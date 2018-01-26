Газета.ру. 175 лет тюрьмы: врач сборной США по гимнастике ответил за насилие

Экс-врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен судом к тюремному заключению сроком до 175 лет. Бывший медик американской национальной команды признан виновным в множественных случаях сексуальных домогательств, а также в хранении детской порнографии.

Бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному заключению сроком до 175 лет за сексуальные домогательства и хранение детской порнографии.

Согласно CNN, при оглашении приговора Нассару судья окружного суда в штате Мичиган Розмари Акуилина заявила преступнику, что «только что подписала ему смертный приговор».

Также она назвала это «своей привилегией», объяснив данное заявление тем, что «экс-врач, совершавший столь отвратительные действия в отношении спортсменок, никогда не выйдет из тюрьмы».

Напомним, что скандал вокруг Нассара разгорелся еще летом 2016 года, когда в результате расследования журналистов стало известно о случаях сексуального насилия в отношении молодых американских спортсменок – и 54-летний Ларри был одним из его главных фигурантов.

Обвинения по трем случаям насилия несовершеннолетней были предъявлены Нассару уже в ноябре того года, тогда же он был заключен под стражу.

Продолжение история получила на старте 2017-го, когда в мичиганский федеральный суд поступили иски от 18 девушек и женщин, причем большинство из пострадавших на момент совершения над ними преступления были несовершеннолетними.

Одним из истцов, не побоявшимся раскрыть свою личность, стала 33-летняя Рейчел Денхолландер из Кентукки, в детстве всерьез мечтавшая стать профессиональной гимнасткой – страшная история произошла с ней еще в 2000 году, после чего женщина долгое время молчала, так как боялась оказаться неуслышанной.

«За последние 16 лет я поняла, что у меня есть некая ответственность перед всеми, и уже не сомневаюсь, стоит ли мне публично говорить о случившемся, – рассказала Денхолландер. – Тогда я была в ужасе. Мне было очень стыдно, и я была жутко смущена.

Я не могу понять, почему все это связано с этим человеком, учитывая то, кем он должен быть – он ведь известный врач, ему многие доверяют. Как он мог достичь всего, что достиг, являясь тем, кем оказался?»

Кроме того, она рассказала, что изначально винила в случившемся именно себя, а признаться в ужасе прошлого ее заставил муж, знавший о преступлении Нассара.

Впоследствии поступок Рейчел поддержали многие другие американские спортсменки, также признавшиеся в сексуальном насилии Нассара в их адрес.

В числе прочих о личной трагедии миру рассказала известнейшая гимнастка Симона Байлз, на Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро выигравшая четыре золота.

«Многие из вас знают меня как счастливую, веселую и энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя разбитой, и чем сильнее я пыталась заглушить свой внутренний голос, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказать свою историю.

Я тоже являюсь одной из многих гимнасток, которые подверглись сексуальному насилию со стороны Нассара», – поделилась с общественностью 20-летняя спортсменка.

По словам Байлз, она тоже долгое время задумывалась о том, была ли в случившемся ее вина.

«Очень долгое время я задавалась вопросом: «Была ли я слишком наивна? Была ли я сама виновата в этом?». Теперь я знаю – нет, я не буду и не должна нести ответственность за то, в чем виновен Нассар, Федерация гимнастики США (USAG) и другие», – подчеркнула подвергшаяся домогательствам чемпионка.

«Я намного лучше, чем это все: я уникальна, умна, талантлива, мотивированна и влюблена в свое дело, – заключила Байлз. – Я обещаю всем вам, что никогда не сдамся. Я люблю этот спорт слишком сильно и никогда не отлынивала от тяжелой работы.

Я не позволю одному человеку и тем, кто его поддерживал, украсть у меня любовь и радость».

Ранее в доме Нассара прошел обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили 37 тыс. файлов с детской порнографией.

К тому же, со временем число признавшихся в домогательствах со стороны Нассара лишь увеличилось и на момент начала 2018-го составляло было трехзначным.

Примерно тогда же шокирующее заявление сделала олимпийская чемпионка Лондона-2012 Маккайла Марони, рассказавшая, что за молчание об истории с Нассаром ей $1,25 млн представители USAG, что также стало отдельным поводом для судебных разбирательств.

Добавим, что сам преступник, который на момент ареста был женат и имел трех детей, увольняясь из сборной США в 2015 году, написал в своем фейсбуке, что время, проведенное им в национальной команде, «было чудесным».

«После 29 лет в женской сборной США по гимнастике пришло время мне уйти в отставку. Это было чудесное время для меня, за которое я улучшил свою жизнь», – заявил тогда Нассар.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».

Источник: Газета.ру

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.