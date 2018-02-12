Феникс: Низкие потребности молодых японцев приводят к вопросу – а зачем жить?

Почему нас пугает общество, в котором люди не имеют никаких высоких целей? Низкие потребности – это то, что приводит к изменению образа жизни. Известное выражение гласит: человек, побывав в одиночестве, стремится вернуться в многолюдный город. Но в современном мире практически нет уединённых мест, поэтому людям жизнь в мегаполисах становится совершенно безразлична.

Перенесемся на оживленную станцию Окубо, токийского района Синдзюку. Улицы заполнены людьми. Особенно много японских девушек. Они ходят небольшими группами по пять человек, одеты в недорогую одежду, но при этом выглядят модно. Как говорила Чжан Айлин, жизнь – это чудесное платье, полностью покрытое блохами.

Эти девушки толпятся в очереди у уличных палаток. Они хотят купить свои любимые жареные лакомства и хот-доги. Получив свой заказ, девушки прямо на улице радостно начинают есть. На их лицах читается чувство удовлетворения. Съели хот-дог и довольны? Даже на пронизывающем ветру девушки продолжают беззаботно болтать. Они просто наслаждаются своей жизнью. Несмотря на то, что в их кошельках не так уж и много карманных денег, но это не мешает им быть счастливыми и получать удовольствие от жизни.

Такая картина заставляет вспомнить тенденцию в японском обществе, описанную в одной из книг ученого Кэнъити Омаэ. Япония – это общество с низкими потребностями. Подзаголовок этой работы гласит: Новое «богатство народа» в эпоху без великих устремлений. Каким же образом связано отсутствие высоких целей и процветание нации? Рассмотрим этот вопрос. В 2017 году количество людей, имеющих кошек как домашнее животное, впервые превысило тех, кто держит дома собак.

Эта новость очень полезна для изучения образа жизни японцев

По данным компаний – поставщиков корма для животных во всей Японии количество кошек составляет 9,53 миллиона. По сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла на 2,3 %. А собак насчитывается 8,92 миллиона, что на 4,7 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Эта статистика наблюдается с 1994 года, но только в этом году впервые количество кошек, как домашних животных, превысило количество собак.

Эта информация дает нам два важных пункта для обсуждения:

Во-первых, японцы хотят сэкономить на расходах, которые требует содержание собак. Ведь они значительно превышают количество средств, затрачиваемых на кошек. Это означает, что японцы сделали шаг в сторону большей практичности. Во-вторых, они всё больше стремятся к одиночеству. Собаки более преданы людям, чем кошки, а жители Японии перестали испытывать потребность в преданных четвероногих друзьях. Они хотят уединения словно кошки, которые сворачиваются в клубочек и постоянно дремлют, не интересуясь окружающими.

Это доказывает, что у жителей Японии меняется отношение к жизни. Много лет назад Нацумэ Сосэки в своей книге «Ваш покорный слуга кот» описывал мир людей от лица кошек и показал, как сосуществуют наши миры. Сейчас японцы идут по жизни с безразличием котов. И мы можем наблюдать насколько велики изменения.

Начиная от Танидзаки Дзюнъитиро, описывающего кошек в своих романах и Харуки Мураками, спящего в обнимку с котом, заканчивая скандальным фотографом Араки Нобуёси, который создал целую серию фотографий своей любимой кошки показано, что жизнь японцев тесно связана с этими животными, а в настоящее время она вообще практически полностью стала подобна кошачьей.

Недавно в ленте «Вичат» (WeChat) появилась статья «Плохие новости из Японии! Общество с низкими потребностями настолько пугает?». Однако если по-другому взглянуть на этот феномен, то появятся сомнения: почему же все считают, что низкие потребности – это так страшно? Ведь это всего лишь изменение образа жизни.

Раньше все хотели лучшие автомобили, а сейчас это не так важно. Стремились купить сумки от «Луи Вуиттон»(Louis Vuitton), а теперь ходят с холщовыми экосумками. Раньше перерабатывать ради денег было в порядке вещей, а сейчас предпочтение отдается отдыху. Ценились украшения и одежда только от известных брендов, а теперь лучше всего всем подходит одежда из «Юникло» (Uniqlo). Ходить за покупками надо было только в крупные торговые центры, а теперь можно забежать в любой маленький магазинчик рядом с домом. Раньше все хотели влюбляться, а теперь любовь никому не нужна.

Низкие потребности привели к тому, что все выпускники японских вузов мечтают лишь об открытии собственной маленькой булочной, цветочного магазина или о карьере парикмахера.

Зрелая страна Япония. Отрицательный и нулевой прирост населения – не так уж и плохо

Индивидуализм заменил коллективизм. Люди стали задаваться вопросами, почему обязательно надо идти на крупное предприятие, чтобы сначала томиться в ожидании рабочего места, а потом бороться за повышение? Почему просто нельзя самостоятельно распоряжаться своей судьбой?

Известный японский экономист Эйсуке Сакакибара или же мистер Йена придерживается следующего мнения: «Япония – это страна со зрелым населением. Нет ничего страшного в нулевом или отрицательном приросте населения». Он считает, что японцам надо держаться подальше от высоких амбиций и не следует придерживаться опыта Билла Гейтса.

Сакакибара не раз обращал внимание: «Кажется, что Япония выглядит как страна, опустившаяся до того, что не стремится ни к чему. Однако это можно рассматривать как попытку создания новой цивилизации с более простым отношением к жизни. Хотя жизнь японцев не очень разнообразна, а, напротив, достаточно ограничена, но эта ограниченность не преступление. Она – один из основных элементов всего нашего существования. Особенно если говорить о нехватке природных ресурсов в Японии, то низкие потребности действительно последний лучик света в темноте. Если не акцентировать на них внимания, то темнота поглотит и этот проблеск.

Молодой японский социолог Рёске Нисида в феврале 2017 года выпустил новую книгу, в которой он рассматривает следующие вопросы: Почему общество не в состоянии понять молодежь? Почему не может простить стариков? Он был вдохновлен идеями знаменитого профессора из университета Васэда, которые были сведены к двум ключевым позициям.

Первое: в условиях современного успешного капиталистического общества, происходит упрощение нравственных ценностей. Второе: наблюдается потеря самосознания у современных людей. Поэтому японцы должны обратиться к поискам этого потерянного самосознания.

Безусловно в Японии есть много различных проблем. Но мы должны обратить внимание на такие положительные моменты, как низкий уровень безработицы, низкий уровень смертности в автомобильных катастрофах, а также большое количество туристов и студентов по обмену. Япония – это страна, которая начала эпоху интеллекта.

В первый день Нового года почта доставила более 1,5 миллиарда поздравительных открыток. В среднем каждый человек получил по 12 штук. Другая удивительная вещь – то, что премьер-министр Японии все еще использует телефон „раскладушку“ (5 января, в Японии на все мобильные телефоны было разослано оповещение о землетрясении. В этот день проходило заседание кабинета министров, во время которого Абэ достал из кармана брюк свой телефон „раскладушку“, чтобы посмотреть данное оповещение»).

В Японии насчитывается 1760 предприятий, которые работают уже на протяжении 100 лет. Японские адвокаты проводят конференции, на которых решается вопрос об отмене смертной казни к 2020 году и её замены на пожизненное заключение. Из всего перечисленного выше мы можем сделать вывод о том, что Япония является одной из прогрессивных стран мира.

Многие японцы считают, если ты не женат, то это нормально. Ведь жить для себя намного лучше.

Еще одно связанное с обществом низких потребностей явление – это то, что Япония положила начало появлению «общества одиночек». Всего несколько дней назад, национальное бюро по социальному обеспечению опубликовало доклад «Оценочное количество японских семей в будущем».

В докладе сообщается, что к 2040 году 39,3 % людей будут жить в одиночестве. Соотношение людей старше 65 лет, которые останутся одинокими будет выглядеть так: мужчины 20,8 %, то есть из пяти человек один будет одинок, а одиноких женщин будет 24,5 % (четыре к одному). Это те люди, которые так и не женились или не обзавелись семьей вновь после развода.

Почему же никто не хочет жениться? Большинство людей, не имея, свободы стремятся к ней. Но получив, начинают ею тяготиться. Ведь быть свободным не всегда увлекательно. Это также, когда у тебя нет пары, то ты хочешь ее найти. Но женившись, ты испытываешь различные трудности семейной жизни. Поэтому брак, кажется, не совсем нужным.

В 2016 году на японской литературной премии имени Акутагавы главную награду получило произведение «Человек из минимаркета». В нем рассказывается о незамужней женщине 36 лет, которая после окончания университета стала подрабатывать в минимаркете. И он стал постоянным местом ее работы на протяжении 18 лет. Сменилось восемь директоров, её коллеги приходили и увольнялись, а девушка всё там же – питается готовой едой из своего магазина и пьет минеральную воду, продающуюся там. Она стала человеком из минимаркета. И это дает ей ощущение, что она обычный человек.

Писательница Мурата Саяка своим произведением хочет показать, что современный человек стремиться свести все к наиболее простому знаменателю, либо работать изо всех сил, либо жениться и завести детей. В Японии насчитывает более 50 тысяч магазинов шаговой доступности, через которые каждый месяц проходит 1,4 миллиарда японцев. Такое упрощение привело к тому, что более сложные стремления и желания стали не нужны.

Японский социолог Адзума Хироки несколько лет назад высказал мнение о том, что этот феномен приведет к тому, что человек вновь вернется в животное состояние. Современным потребителям не нужна чужая помощь, ведь все свои потребности можно удовлетворять мгновенно, по инерции. Нет необходимости, как раньше, общаться с другими людьми, чтобы совершить покупку или построить отношения. Сейчас можно получить желаемое, прикладывая минимум усилий, например, благодаря магазинам шаговой доступности.

Получается, что люди действительно возвращаются в животное состояние. Но может быть, что этот регресс и есть возвращение людей к собственным стремлениям. Чем проще желания, тем ближе к состоянию животного, а чем ближе это состояние, тем ближе новая форма цивилизации – жизнь ради себя.

Японцы считают, что тридцатилетний человек лучше всего понимает себя. Многие в этом возрасте обнаруживают, что они не созданы для совместной жизни с кем-либо.

В сериале «Квартет», который транслировался в прошлом году, есть одна примечательная сцена. Актриса Мацу Такако исполняет роль жены. Готовя ужин, она выжимает лимонный сок на кусочки жареной курицы, а её муж крайне недовольно говорит, что он не любит лимонный сок. В итоге эти двое начинают ссору, которая приводит к разводу.

В Японии многие девушки не хотят выходить замуж. Причина этого кроется в том, что за последние годы возросли возможности трудоустройства для женщин. А традиционное мнение о том, что женщина – это домохозяйка сходит на нет. Сейчас на молодых женщин оказывает влияние новый образ идеальной жизни: самостоятельная жизнь в собственной квартире, возможность прийти после работы, снять одежду, ходить по дому босиком, выпить стакан виски со льдом, полистать свой любимый журнал или книгу, потом принять ванну с телефоном в руке, расслабиться и заснуть сладким сном. И зачем же надо выходить замуж? Зачем нужна вторая половинка? Разве жить в одиночестве не лучшее, что может быть?

Не нужно верить статистике о девственности японцев

Можно иметь любовника, но совсем необязательно жениться, а тем более заводить детей. Мы можем верить мифу о количестве девственников в Японии, до тех пор, пока не попадем в район Синдзюку, где повсюду огромное число гей-баров и сопутствующих магазинов.

Увидев это место, вы еще думаете о том, сколько мужчин еще не лишились девственности? Или же это место заставляет вас задуматься: сейчас в Японии вообще есть такое понятие? Сотни подобных заведений стремятся реализовать все ваши желания или же вы сами хотите удовлетворять их потребности? Сложно сказать.

Конечно, все еще существуют известный квартал Кабуки-тё в Синдзюку. Район с богатой ночной жизнью – место, которое подрывает мифы о девушках. Работники лав-отелей рассказывают: как только клиент уходит, нам говорят немедленно войти в комнату и все убрать. Босс дает задание в течение десяти минут почистить кровать, ванную и избавиться ото всех посторонних запахов. Ведь следующие клиенты уже ожидают.

Низкие потребности действительно трансформируют нас. А вслед за трансформацией образа жизни одного человека меняется и всё общество. Поэтому мы наблюдаем ослабленное, равнодушное японское общество. И это его судьба на многие годы. Словно император Японии, который в отличие от китайских императоров, всегда был слабым и незначительным, но в итоге до сих пор является неотъемлемой частью японского общества.

Итак, чем проще и сдержаннее потребности, тем лучше они приживаются в обществе.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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