Eastwest. Балканы не выдержали испытание – хорватскую родину защищал серб и «измена» Джоковича

Вучичу показывали албанских орлов. Хорватскую родину защищал серб. «Измена» Джоковича. Так, в Белграде ностальгирующий по Югославии народ и националисты столкнулись на Чемпионате мира, который (почти) поднял Хорватию на крышу мира

Белград. Российский Мундиаль закончился, техническое превосходство французов возобладало над командным духов хорватов, которые тем не менее достигли своего наивысшего результата после третьего места в 1998 году. Этот Чемпионат мира, помимо высокого уровня футбола, запомнится и многочисленными случаями его политической эксплуатации, масштаб которой можно было только представить себе накануне его проведения.

Группа Е, где смелеют орлы

«Я был бы особенно рад победе в матче против Швейцарии», – заявил президент Сербии Александр Вучич (Aleksandar Vucic) накануне Чемпионата мира, за победу в котором он пообещал государственную награду в размере десяти миллионов евро. Многие сторонники «орлов», как называют футболистов Сербии, были в восторге от намека на победу над швейцарской сборной, за которую играют много футболистов албанского и косовского происхождения. Но в результате 22 июня выиграли как раз «албанские орлы» – их и продемонстрировали игроки жестом после голов, забитых Гранитом Джакой (Granit Xhaka) и Джерданом Шакири (Xherdan Shaqiri), чьи родители покинули Косово в 1991-1992 годах в связи с событиями, которые вскоре после их отъезда привели к распаду Югославии.

И если многие увидели в этом жесте реванш за репрессивные меры Милошевича, то ФИФА отнеслась к нему иначе, интерпретируя его как националистическую провокацию и наказав двух игроков штрафом в десять тысяч швейцарских франков. Однако это было горькое утешение для сербской сборной, которая после поражения 0:2 в матче против Бразилии вернулась в Белград, мучаясь вопросом, за кого же теперь болеть сербам до самого конца Чемпионата.

Любимые и ненавистные соседи

«Чтобы у соседа корова сдохла!» – вот одно из самых расхожих народных выражений на Балканах, где собственное благосостояние измеряется в сравнении с благосостоянием соседа. Отчасти этот принцип расколол на два лагеря сербское общество после поражения сербской сборной в первом туре и прохождения хорватов в одну восьмую финала: болеть за Хорватию или желать ей проигрыша?

Как всегда, Сербия разделилась на два лагеря, демонстрируя два своих лица: националистическое, которое представляет хорватов и ее национальную сборную как «усташей» (хорватских фашистов во время Второй мировой войны), и то, которое противостоит этому обобщению и выражает едва ли не «ностальгию по Югославии», сочувствуя соседям по тому микрокосму, который британский журналист Тим Джуда (Tim Judah) назвал «Югосферой».

Если принять в расчет позицию, которую занял Новак Джокович (Novak Djokovic), прославивший Сербию в спортивном мире, то задача еще более усложняется: из-за одного его твита в поддержку «ватренов» (горячих, как называют футболистов сборной Хорватии) раскол лишь усугубился. Владимир Джуканович (Vladimir Djukanovic), парламентарий из правительственной партии, не смог справиться с собой и обозвал сербского чемпиона «идиотом и психопатом».

Но лучшей демонстрацией этой поляризации общества стал четвертьфинал Россия-Хорватия. К ненависти к «усташам» сербских националистов прибавилась и их русофилия, связанная прежде всего с политическими мотивами. Однако право Хорватии играть в четвертьфинале стало во многом заслугой одного хорватского серба, что несколько примирило националистов Загреба и Белграда. Даниэль Субашич (Danijel Subasic), вратарь, отразивший целых три штрафных удара в матче против Дании, родился в смешанной семье: его отец – серб, а мать – хорватка. «По всей нашей стране праздновали сторонники партии ХДЗ [националистической партии в правительстве – прим. автора], правые, усташи, монахини и проститутки […] все орали от радости в тот момент, когда рядом с более полумиллиона защитников родины хорватскую родину защитил серб», – написал Анте Томич (Ante Tomic) в редакционной статье хорватской ежедневной газеты «Ютарни Лист» (Jutarnji list) под названием «Вот почему национализм – это чушь».

И если президент Сербии подчеркнул раз сто, что в этом матче он будет болеть за Россию, то в социальных сетях были и те, кто последовал примеру сербского теннисиста, открыто выступив за Хорватию. Стоит, однако, сказать, что за час до финала между Францией и Хорватией Джокович завоевал свой четвертый Уимблдонский трофей, что поумерило СМИ, которые линчевали его в предыдущие дни. Это в очередной раз подтвердило оппортунизм националистов.

«Если бы Югославия еще была единой…»

Вот одно из размышлений по случаю Чемпионата Европы или Чемпионата мира по футболу или, скорее, начало гипотетического периода: если бы хорваты, боснийцы, сербы и черногорцы играли вместе, они были бы «европейской бразильской сборной». Но противостоящим друг другу национализмам это неважно, и не хватило совсем малости, чтобы в Загребе смогли сказать: «нам не нужна Югославия, чтобы быть самой сильной сборной мира».

Что важно, так это то, что на следующий день после Чемпионата мира футбол в очередной раз оказался средством донесения политических и политизированных посылов и защиты национальных интересов, как будто национальные сборные – правая рука того государства, за которое они выступают, как будто их игроки представляют социальные классы страны, а не ограниченный круг везунчиков, живущих в самых богатых городах Европы.

Трудно сказать, увидим ли мы снова когда-либо, как играют вместе балканские народы, но еще труднее представить спорт в этой части света, к которому не примешиваются бесполезные заявления националистического характера.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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