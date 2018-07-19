Aydinlik Gazetesi. Первый саммит в Хельсинки положил конец СССР, второй положит конец США

Саммит Трамп – Путин закончился.

По его итогам не возникло какого-либо конкретного результата, но Трамп из-за этой встречи был объявлен неоконами и другими элитными доминирующими в США кругами «изменником родины».

Такие значимые фигуры, как бывший глава ЦРУ Джон Бреннан (John Brennan), сенатор Джон Маккейн (John McCain) – важнейший представитель неоконов и американской военной машины, спикер Палаты представителей Пол Райан (Paul Ryan), бывший прокурор Прит Бхарара (Preet Bharara), директор национальной разведки Дэн Коутс (Dean Coats), окрестили саммит эпитетами «предательство», «позор», «стыд», «фиаско», «большая ошибка».

Иными словами, американский истеблишмент не был удовлетворен этим саммитом, а точнее, был разъярен им.

То, как Трамп фотографировался с Путиным, хвалил его, говорил о теплом периоде в отношениях с Россией, естественно, вызвало ярость.

А больше всего взбесило то, что одновременно устами первых лиц обоих государств были оспорены и опровергнуты предположения о вмешательстве России в выборы в США, которые хранятся в резерве для снятия Трампа с должности.

Маккейн расценил саммит как «самое позорное выступление американского президента».

Вероятно, по вопросам Сирии и Восточной Европы были достигнуты некоторые соглашения или договоренности, такие как, например, уход американской армии из Сирии и признание режима Асада в ответ на удаление Ирана с этих территорий и прочее.

Российской прессой и общественностью саммит в Хельсинки был воспринят как большой успех.

Что произошло на хельсинском саммите 1975 года?

Счет за распад Советского Союза в 1991 году, как правило, предъявляют инициатору «перестройки» Михаилу Горбачеву, однако все не совсем так.

Событием, которое на самом деле положило конец СССР или стало началом конца, был саммит в Хельсинки 1975 года.

По иронии истории, а может быть и нет, этот саммит 1975 года, как и недавняя встреча в финской столице, тоже состоялся в июле.

Тогда президентом США был Джеральд Форд (Gerald Ford), а главой СССР – Леонид Брежнев.

Сразу же после этого саммита, 1 августа 1975 года опять же в Хельсинки 35 стран подписали Хельсинский заключительный акт или, иначе, Хельсинскую декларацию.

Этот документ был нацелен на обеспечение смягчения и сближения в отношениях Восток – Запад, однако его вступление в силу взбудоражило националистов и интеллигенцию во всех странах – сателлитах Советов в Восточной Европе. События, которые начались как движения за права человека и свободы, со временем превратились в борьбу за независимость против гегемонии Москвы. Но все это рвануло не сразу, а развивалось постепенно.

Превращение неправительственных организаций в инструмент империалистической политики, использование религиозных террористов против СССР, пойманного в ловушку в Афганистане, движение «Солидарность», которое поддерживал гений американской стратегии польского происхождения Казимеж Бжезинский (Kazimierz Brzezinski) – главный человек Рокфеллеров, сыгравший большую роль во вступлении на Святой престол Иоанна Павла II, поляка по происхождению, – и события в Польше, которые можно считать первой оранжевой революцией, – все это конечные результаты хельсинского саммита.

Собственно говоря, Бжезинский также был архитектором сценария, в результате которого СССР попал во вьетнамскую ловушку в Афганистане.

В 1998 году он сам сказал об этом французскому журналу «Le Nouvel Observateur».

Когда Хельсинский заключительный акт, пошатнувший основы социалистического блока, соединился с идеями и практической реализацией «гласности» (открытости) и «перестройки» (переустройства политической системы, государственной структуры и правительственных органов), инициированных пришедшим к власти в марте 1985 года Михаилом Горбачевым, распад стал неизбежен.

Горбачев, который рассчитывал усилить советскую систему, надеялся, что он выйдет на уровень конкуренции с США. Наряду с этими двумя целями он уделял достаточное внимание усилиям по разоружению. Казалось бы, он испробовал все, чтобы спасти Советский Союз. Но, несмотря на все старания, препятствовать завершению начавшегося развала не удалось.

После масштабной катастрофы, которую навлек на СССР Горбачев, введенный в заблуждение своими западными друзьями, все постсоветское пространство стало главной мишенью на «великой шахматной доске».

Ведь то, что было начато в Хельсинки в 1975 году, на самом деле было целью западного империализма с 1917 года: уничтожение коммунизма и социализма.

СССР рухнул в результате Хельсинского процесса, начавшегося в 1975 году, но благодаря Владимиру Путину, пришедшему к власти в 2000 году, страна спаслась от нового краха.

На данном этапе, если посмотреть с точки зрения принципов общей стратегии, важнейшей опорой в восстановлении России – пусть не идеологически, но стратегически – стала способность к самообновлению при избегании краха по примеру Китайской Народной Республики.

И после 2000 года был построен российско-китайский союз, который мы не видели во времена холодной войны.

К этому союзу стали приближаться азиатские силы, а сегодня даже Европа.

При этом Трампу, который приехал на саммит в Хельсинки 2018 года с государственным долгом в размере 22 триллионов долларов, едва ли удастся спасти от краха США.

Более того, после этого саммита не исключается даже вероятность его снятия с должности глубинным государством по обвинению в предательстве.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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