"Золотой шлягер-2007"

12 сентября в Могилеве открывается 10-й международный музыкальный фестиваль.

По традиции культурный форум соберет лучших отечественных и зарубежных исполнителей. Среди гостей - известные российские певцы Александр Буйнов, Людмила Сенчина, итальянские звезды эстрады.

С открытием участников фестиваля поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению главы государства, это незабываемый праздник хорошей музыки, объединяющий страны и поколения.

"Он дарит радость встреч с любимыми артистами и замечательными, нестареющими песнями, которые стали классикой отечественной и зарубежной эстрады, открывает юным исполнителям дорогу к признанию", - говорится в поздравлении. "Пусть нынешний юбилейный фестиваль будет наполнен духом творчества и вдохновения, способствует укреплению дружбы и сотрудничества между народами", - пожелал Александр Лукашенко.