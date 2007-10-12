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"Золотой шлягер-2007"

12 октября 2007 09:04
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12 сентября в Могилеве открывается 10-й международный музыкальный фестиваль.

По традиции культурный форум соберет лучших отечественных и зарубежных исполнителей. Среди гостей - известные российские  певцы Александр Буйнов, Людмила Сенчина, итальянские звезды эстрады.

С открытием участников фестиваля поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению главы государства, это  незабываемый праздник хорошей музыки, объединяющий страны и поколения.
"Он дарит радость встреч с любимыми артистами и замечательными, нестареющими песнями, которые стали классикой отечественной и зарубежной эстрады, открывает юным исполнителям дорогу к признанию", - говорится в поздравлении. "Пусть нынешний юбилейный фестиваль будет наполнен духом творчества и вдохновения, способствует укреплению дружбы и сотрудничества между народами", - пожелал Александр Лукашенко.

 

# Культура

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