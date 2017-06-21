Знаменитый скрипач Оливье Шарлье сыграл Баха в Верхнем городе во время штормового предупреждения

Новости Беларуси. Оливье Шарлье снова в Минске. Знаменитый французский виртуоз вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Анисимова дал концерт филармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исполнил он мелодии белорусского композитора. Кроме музыкального таланта зрители могли насладиться и настоящим раритетом – скрипке француза в 2017 году исполняется ровно 270 лет. Он – музыкант с мировым именем, она – творение рук ученика самого Страдивари. На скрипках Карло Бергонци когда-то играл даже Паганини. Этому инструменту, представьте только, 270 лет! И таких скрипок в мире лишь 50.

Оливье Шарлье на сцене себя первой скрипкой не называет, но ее зовет не иначе чем королевой оркестра. Со струнным француз не расстается уже долгие годы (скрипка в руках даже при авиаперелетах). В день концерта месье Шарлье интервью не дает. Принципиально. Это – день накануне. Самое сердце белорусской столицы. И не смотря на то, что в Минске маэстро дает концерт уже в третий раз, как турист гуляет впервые. Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Это ваш повседневный образ? У вас всегда в руках скрипка, даже если вы просто гуляете, знакомитесь с городом? Оливье Шарлье, музыкат (Франция):

Да, это уже такая часть меня. Я всегда беру ее с собой. К тому же я сегодня узнал, что это музыкальный центр Минска. Поэтому все не случайно. У вас проходят здесь концерты, джазовые вечера. Это прекрасно, когда музыка выходит за рамки концертного зала. Месье признается: не на каждой сцене готов расчехлить свой инструмент. Скрипка с историей требует особого отношения. Дождь, ветер, даже небольшое отступления от нормы – к примеру, влажность воздуха – и концерт под угрозой срыва.

Оливье Шарлье:

Это мой настоящий друг. На сцену мы выходим только дуэтом. Я ей полностью доверяю. И этот дуэт услышит-таки столица. На улице, что само по себе практически невозможно. При сильном ветре и штормовом предупреждении. Оливье Шарлье:

Я исполню Баха. Это композиция как ни одна другая ассоциируется у меня с Беларусью. Она очень мелодичная. Это музыка, которая действительно объединяет меломанов всего мира. Свой первый концерт Оливье дал еще в 10 лет. Он играл с самыми известными оркестрами Парижа, Лондона, Монреаля, Токио, Берлина. И с нашим симфоническим. Оливье Шарлье:

Не смотря на лингвистический барьер, мы говорим на общем языке. Языке музыки. Спасибо, что показали мне исторический Минск. И еще я должен сказать спасибо за Шагала, которого во Франции все очень любят. И я особенно, ведь он так часто изображал скрипача.