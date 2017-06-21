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Знаменитый скрипач Оливье Шарлье сыграл Баха в Верхнем городе во время штормового предупреждения

21 июня 2017 20:48
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Новости Беларуси. Оливье Шарлье снова в Минске. Знаменитый французский виртуоз вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Анисимова дал концерт филармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнил он мелодии белорусского композитора.

Кроме музыкального таланта зрители могли насладиться и настоящим раритетом – скрипке француза в 2017 году исполняется ровно 270 лет. Он – музыкант с мировым именем, она – творение рук ученика самого Страдивари. На скрипках Карло Бергонци когда-то играл даже Паганини.

Этому инструменту, представьте только, 270 лет! И таких скрипок в мире лишь 50.

Знаменитый скрипач Оливье Шарлье сыграл Баха в Верхнем городе во время штормового предупреждения-1

Оливье Шарлье на сцене себя первой скрипкой не называет, но ее зовет не иначе чем королевой оркестра. Со струнным француз не расстается уже долгие годы (скрипка в руках даже при авиаперелетах).

В день концерта месье Шарлье интервью не дает. Принципиально. Это – день накануне. Самое сердце белорусской столицы. И не смотря на то, что в Минске маэстро дает концерт уже в третий раз, как турист гуляет впервые.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:
Это ваш повседневный образ? У вас всегда в руках скрипка, даже если вы просто гуляете, знакомитесь с городом?

Оливье Шарлье, музыкат (Франция):
Да, это уже такая часть меня. Я всегда беру ее с собой. К тому же я сегодня узнал, что это музыкальный центр Минска. Поэтому все не случайно. У вас проходят здесь концерты, джазовые вечера. Это прекрасно, когда музыка выходит за рамки концертного зала.

Месье признается: не на каждой сцене готов расчехлить свой инструмент. Скрипка с историей требует особого отношения. Дождь, ветер, даже небольшое отступления от нормы – к примеру, влажность воздуха – и концерт под угрозой срыва.

Знаменитый скрипач Оливье Шарлье сыграл Баха в Верхнем городе во время штормового предупреждения-4

Оливье Шарлье:
Это мой настоящий друг. На сцену мы выходим только дуэтом. Я ей полностью доверяю.

И этот дуэт услышит-таки столица. На улице, что само по себе практически невозможно. При сильном ветре и штормовом предупреждении.

Оливье Шарлье:
Я исполню Баха. Это композиция как ни одна другая ассоциируется у меня с Беларусью. Она очень мелодичная. Это музыка, которая действительно объединяет меломанов всего мира.

Свой первый концерт Оливье дал еще в 10 лет. Он играл с самыми известными оркестрами Парижа, Лондона, Монреаля, Токио, Берлина. И с нашим симфоническим.

Оливье Шарлье:
Не смотря на лингвистический барьер, мы говорим на общем языке. Языке музыки. Спасибо, что показали мне исторический Минск.

И еще я должен сказать спасибо за Шагала, которого во Франции все очень любят. И я особенно, ведь он так часто изображал скрипача.

Знаменитый скрипач Оливье Шарлье сыграл Баха в Верхнем городе во время штормового предупреждения-7

Анастасия Бенедисюк:
Тандем французского скрипача и белорусского оркестра от маэстро Анисимова специально к Международному дню музыки. Сегодня праздник, придуманный именно во Франции, отмечают во всем мире.

А в Минске решили объединить его еще и с 25-летием установления франко-белорусский дипотношений.

В большом зале филармонии не было свободных мест. «Ностальгия» от белоруса Смольского, а затем концерт-посвящение Луиджи Ноно и симфония Малера. Этим выступлением в филармонии завершили симфонический сезон.

# Культура # Музыкальные события в Минске # Фотофакт # Анастасия Бенедисюк # Оливье Шарлье

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