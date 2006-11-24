Юные "киногурманы" проводили "Лiстападзiк-2006"

Завершились конкурсные показы восьмого Минского международного фестиваля детского и юношеского кино "Лiстападзiк-2006". Сейчас жюри выполняет самую сложную часть работы - определяет лучшие картины. Организаторы отмечают, что детский кинофорум прошел при высоком зрительском интересе. Около 80 фильмов из 21 страны смогли оценить более 8 тысяч человек. Показы проходили в кинотеатре "Пионер" и "Комсомолец". Среди несомненных фаворитов были художественные фильмы из Латвии, Эстонии, Польши, Швеции и Израиля. А большая анимационная программа стала настоящим праздником для детей. Сегодня же назовут победителей.