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Юлия Синдеева поборется за титул "Мисс Мира-2007"

18 октября 2007 08:21
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Беларусь на конкурсе красоты "Мисс Мира-2007" представит Юлия Синдеева. Он пройдет 2 декабря в Пекине.20-летняя девушка уже имеет титулы "Вице-Мисс Беларусь-2006" и "Вице-Мисс Европа-2006", а на днях в Токио она стала второй Вице-Мисс международного конкурса красоты "Мисс Интернейшнл - 2007". 
Наша соотечественница пока находится в Токио, где пробудет в течение недели, чтобы принять участие в благотворительных акциях, интервью, фотосессиях и других мероприятиях. Планируется, что для подготовки к "Мисс Мира-2007" титулованная красавица улетит в Пекин уже 1 ноября.
# Культура # Мисс Беларусь # Конкурсы красоты # Мисс мира

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