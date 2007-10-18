Юлия Синдеева поборется за титул "Мисс Мира-2007"

Беларусь на конкурсе красоты "Мисс Мира-2007" представит Юлия Синдеева. Он пройдет 2 декабря в Пекине.20-летняя девушка уже имеет титулы "Вице-Мисс Беларусь-2006" и "Вице-Мисс Европа-2006", а на днях в Токио она стала второй Вице-Мисс международного конкурса красоты "Мисс Интернейшнл - 2007".

Наша соотечественница пока находится в Токио, где пробудет в течение недели, чтобы принять участие в благотворительных акциях, интервью, фотосессиях и других мероприятиях. Планируется, что для подготовки к "Мисс Мира-2007" титулованная красавица улетит в Пекин уже 1 ноября.