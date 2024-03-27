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Выставочный проект ведущих художников Беларуси и России представили в Москве

27 марта 2024 06:18
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«Единство через культуру». Около полусотни работ ведущих художников Союзного государства представлены в московской галерее Зураба Церетели. Выставка приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставочный проект ведущих художников Беларуси и России представили в Москве-1

Сегодня наши страны уделяют много внимания интеграции в экономике. А искусство – это то, что помогает нам лучше понять друг друга. Культурный обмен – фундамент прочной дружбы.

Выставочный проект ведущих художников Беларуси и России представили в Москве-4

Выставочный проект ведущих художников Беларуси и России представили в Москве-6

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
После поручения, инициативы наших лидеров создать единое культурное пространство, мне кажется, с учетом представленности и масштабности работ это пространство уже создано. Просто эти пазлы, которые есть в наших странах, нужно сложить воедино и восстановить фактически тот потенциал, который у нас есть. На примере живописи мы видим огромный интерес простых людей, которые приходят на эти фактически вернисажи.

Выставочный проект ведущих художников Беларуси и России представили в Москве-9

Беларусь и Россия продолжат сотрудничество в гуманитарной сфере. Выставку «Единство через культуру» увидят и в других городах, в том числе в Минске.

# Беларусь-Россия # Культура # Дмитрий Крутой

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