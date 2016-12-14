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Выставка, посвященная 60-летию Национального исторического музея, открывается в Минске

14 декабря 2016 10:26
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Новости Беларуси. Серебряный кубок семьи Огинских и подсвечник Кароля Чапского. 14 декабря в Минске открывается выставка, посвященная 60-летию Национального исторического музея. Экспозиция познакомит зрителей с отдельными страницами истории сокровищницы через документы, фотоматериалы и уникальные предметы.

Сегодня музей обладает самым крупным собранием в стране – это свыше 450 тысяч экспонатов. Среди них уникальные коллекции сокровищ, нумизматики, археологии, старопечатных книг и национального костюма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Свои поздравления коллективу музея направил Александр Лукашенко.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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