Выставка, посвященная 60-летию Национального исторического музея, открывается в Минске

Новости Беларуси. Серебряный кубок семьи Огинских и подсвечник Кароля Чапского. 14 декабря в Минске открывается выставка, посвященная 60-летию Национального исторического музея. Экспозиция познакомит зрителей с отдельными страницами истории сокровищницы через документы, фотоматериалы и уникальные предметы.

Сегодня музей обладает самым крупным собранием в стране – это свыше 450 тысяч экспонатов. Среди них уникальные коллекции сокровищ, нумизматики, археологии, старопечатных книг и национального костюма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Свои поздравления коллективу музея направил Александр Лукашенко.