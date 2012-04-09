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Выставка изделий из соломы «Золото родной земли» в Минске

09 апреля 2012 07:43
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Новости Беларуси. Секреты самобытного мастерства раскрывает выставка «Золото родной земли» в Минске. В экспозиции представлены изделия трех поколений белорусских умельцев соломоплетения.

Здесь для ценителей народного творчества – и традиционные белорусские мотивы, и современные сувенирные поделки, которые пользуются огромным спросом у туристов.

Лидия Главацкая, мастер соломоплетения:
Очень много приезжает иностранцев. Все они очень любят соломку.
В 1985 году я была в Италии на всемирной выставке, где было 47 стран. Там вообще за солому готовы были дать любые деньги.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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