Выставка изделий из соломы «Золото родной земли» в Минске

Новости Беларуси. Секреты самобытного мастерства раскрывает выставка «Золото родной земли» в Минске. В экспозиции представлены изделия трех поколений белорусских умельцев соломоплетения.

Здесь для ценителей народного творчества – и традиционные белорусские мотивы, и современные сувенирные поделки, которые пользуются огромным спросом у туристов.

Лидия Главацкая, мастер соломоплетения:

Очень много приезжает иностранцев. Все они очень любят соломку.

В 1985 году я была в Италии на всемирной выставке, где было 47 стран. Там вообще за солому готовы были дать любые деньги.