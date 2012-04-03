Прямой эфир

Выставка дизайнерских игрушек из металлолома открылась в Минске

03 апреля 2012 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси, Минск. Дизайнерские игрушки из металлолома. Выставка уникальных арт-объектов открылась 3 апреля в Минске. Несмотря на свой железный характер, экспонаты – забавные и обаятельные. Они выполнены в стиле искусства из мусора.

Автор – художница Татьяна Гомза – применение находит любому вторсырью. Для своих работ использует металл, дерево, текстиль и все возможные материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Гомза, художник:
Адресовано выросшим людям, которые все еще любят и помнят своего внутреннего ребенка, чтобы его порадовать, самую лучшую, самую интересующуюся, любознательную часть нашей личности, не отягощенную этим бытом. И, конечно, для детей, которые всегда рады чему-то новому, интересному.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
02 апреля 2012 15:39

Гитара из того, что было…

На ретроспективу белорусского художественного текстиля приглашает Музей современного искусства
22 марта 2012 18:46

На ретроспективу белорусского художественного текстиля приглашает Музей современного искусства

Международный молодежный театральный форум «Март. Контакт» в Могилеве: билеты на все спектакли были распроданы за 20 дней до открытия
22 марта 2012 17:48

Международный молодежный театральный форум «Март. Контакт» в Могилеве: билеты на все спектакли были распроданы за 20 дней до открытия