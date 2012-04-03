Выставка дизайнерских игрушек из металлолома открылась в Минске

Новости Беларуси, Минск. Дизайнерские игрушки из металлолома. Выставка уникальных арт-объектов открылась 3 апреля в Минске. Несмотря на свой железный характер, экспонаты – забавные и обаятельные. Они выполнены в стиле искусства из мусора.

Автор – художница Татьяна Гомза – применение находит любому вторсырью. Для своих работ использует металл, дерево, текстиль и все возможные материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Гомза, художник:

Адресовано выросшим людям, которые все еще любят и помнят своего внутреннего ребенка, чтобы его порадовать, самую лучшую, самую интересующуюся, любознательную часть нашей личности, не отягощенную этим бытом. И, конечно, для детей, которые всегда рады чему-то новому, интересному.