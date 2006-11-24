Врач, дирижер и "оскароносец"

Это в исполнении его хора ежедневно на всех телеканалах звучит государственный гимн страны. Народный артист Беларуси и Советского Союза Виктор Ровдо 23 ноября принимал поздравления с 85-летием.

Его можно назвать "внуком" самого Римского-Корсакова - один из учителей Виктора Владимировича был учеником великого композитора. За пятнадцать шагов до векового рубежа маэстро Ровдо весел, бодр и дирижирует зрительным залом не менее уверенно, чем хоровым составом.

За 50 лет работы в Академии мэтр выпустил почти 8 сотен хористов и дирижеров. Каждый несет в себе отпечаток фирменной "ровдовской" техники движения кистями.

Харизма решает все. Молодежь обычно по определению стремится к современным ритмам. Но, смешиваясь и с неизменной бабочкой мэтра, и с нимбом седых волос, и с "пархающими" руками - всем тем, что теперь принято называть имиджем - народные и церковные напевы приобретают неожиданную привлекательность.

"Несмотря на то, что ему 85 лет, он остается современным, актуальным по сей день", - отметил учащийся Белорусской государственной академии музыки Юрий КАРАЕВ.

45 лет назад Виктору Владимировичу выписали пожизненный пропуск в Дом Радио. За это время документ изрядно истрепался. Теперь маэстро опасается, что до следующего его юбилея пропуск не доживет, и придется выписывать новый - сроком подольше.