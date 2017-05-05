Впервые в Минске: 69 оригинальных гравюр Рембрандта представят 5 мая в Национальном художественном музее Беларуси

Новости Беларуси. Уникальную коллекцию гравюр Рембрандта 5 мая торжественно откроют в Национальном художественном музее. Это первая большая выставка в Минске – она состоит из 69 оригинальных офортов, принадлежащих частному владельцу. Они приносили Рембрандту неплохой доход, при этом художник следил за качеством оттиска и выпускал ограниченное число отпечатков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Клип, куратор выставки:

Гравюра – это очень трудоемкий процесс, требующий большого умения и навыков. И Рембрандт владел ими вполне. Кроме этого, Рембрандт мог без каких-либо подготовительных рисунков наносить необходимые штрихи на гравировальную пластину.

Некоторые офорты полностью или частично повторяют картины Рембрандта. Иногда мастер создавал гравюры в течение многих лет. Например, работой «Христос, исцеляющий больных» художник занимался 7 лет. Фрагмент этого листа есть в экспозиции. Размеры офортов тоже были разными. Например, «Голова кричащего мужчины в меховой шапке» – всего 36x29 миллиметров, а офорт «Христос перед Пилатом» – почти полметра.