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Впервые в Минске: 69 оригинальных гравюр Рембрандта представят 5 мая в Национальном художественном музее Беларуси

05 мая 2017 05:51
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Новости Беларуси. Уникальную коллекцию гравюр Рембрандта 5 мая торжественно откроют в Национальном художественном музее. Это первая большая выставка в Минске – она состоит из 69 оригинальных офортов, принадлежащих частному владельцу. Они приносили Рембрандту неплохой доход, при этом художник следил за качеством оттиска и выпускал ограниченное число отпечатков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в Минске: 69 оригинальных гравюр Рембрандта представят 5 мая в Национальном художественном музее Беларуси-1

Ольга Клип, куратор выставки:
Гравюра – это очень трудоемкий процесс, требующий большого умения и навыков. И Рембрандт владел ими вполне. Кроме этого, Рембрандт мог без каких-либо подготовительных рисунков наносить необходимые штрихи на гравировальную пластину.

Некоторые офорты полностью или частично повторяют картины Рембрандта. Иногда мастер создавал гравюры в течение многих лет. Например, работой «Христос, исцеляющий больных» художник занимался 7 лет. Фрагмент этого листа есть в экспозиции. Размеры офортов тоже были разными. Например, «Голова кричащего мужчины в меховой шапке» – всего 36x29 миллиметров, а офорт «Христос перед Пилатом» – почти полметра.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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