Витебскому Национальному академическому драматическому театру имени Якуба Коласа исполнилось 80 лет

У его истоков стояли Александр Ильинский, Любовь Мозолевская, Павел Молчанов, Стефания Станюта и многие другие талантливые актеры. Значительное место в репертуаре театра занимает русская и зарубежная классика. "Бесприданница" явилась первым воплощением драматургии Александра Островского на белорусской сцене. Художественным достижением стали также постановки "Гамлета" Шекспира, "Нестерки" Виталия Вольского и "Власть тьмы" Льва Толстого.