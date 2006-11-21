Прямой эфир

Витебскому Национальному академическому драматическому театру имени Якуба Коласа исполнилось 80 лет

21 ноября 2006 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
У его истоков стояли Александр Ильинский, Любовь Мозолевская, Павел Молчанов, Стефания Станюта и многие другие талантливые актеры. Значительное место в репертуаре театра занимает русская и зарубежная классика. "Бесприданница" явилась первым воплощением драматургии Александра Островского на белорусской сцене. Художественным достижением стали также постановки "Гамлета" Шекспира, "Нестерки" Виталия Вольского и "Власть тьмы" Льва Толстого.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
21 ноября 2006 15:17

Связь истории и современности

21 ноября 2006 12:23

В столице продолжается киномарафон

21 ноября 2006 09:03

"Восток-Запад-2006"