В закулисье белорусского кинематографа. Какие военные фильмы предлагает своему зрителю «Беларусьфильм» и какая она - форма военных лет?

Близится день Победы, а значит, зрителей ожидает просмотр лучших военных лент советского и нового времени. Мы решили оказаться за кадром и узнать секреты подготовки боевых сцен. Национальной киностудии «Беларусьфильм» в этом деле опыта не занимать, она славится замечательным военным репертуаром и оснащением.

Под прицелом! В оружейной комнате пиротехнического участка киностудии собрано около 2 000 единиц разнообразного оружия: пистолеты, пулеметы, артиллеристские системы. От холодного оружия 16 века, экспонатов времен наполеоновских воин, революции, великой отечественной и до современности. Здесь справедливо изучать историю. Богатое вооружение позволяет снять любой батальный фильм с участием нашей армии и противников. Винтовки Мосина 1838-го, самозарядные карабины Симонова образца 1938 года, немецкие карабины «Маузер» – все это можно увидеть на полях сражений в фильмах. Важно, что знакомство актеров с оружием начинается с инструктажа со специалистами, затем идут консультации и тренировки. Многое зависит от, того служил ли человек в армии, и его желания передать драматургию и мысль эпохи. Так, известный актер Дмитрий Певцов для фильма «Снайпер» упорно осваивал технику неделю, чтобы не было стыдно перед ветеранами, принесших нам великую Победу!

Защитный цвет хаки, советские звезды на пряжках и пуговицах , пилотки – такой была форма на фронте. Военный гардероб изучаем вместе!

Добро пожаловать в эксклюзивную галерею костюмов из разных эпох, созданных по эскизам ведущих художников и изготовленных в пошивочном участке цеха киностудии. Гимнастерка с прорезными карманами, удобные брюки галифе, кирзовые сапоги - типичный комплект солдата великой отечественной войны и киногероя. Кстати, девушки зачастую были одеты также, военные юбки и платья были неудобны на фронте. Форма для солдат во время великой отечественной войны была хлопчатобумажной, для офицеров шили из полушерсти. Солдаты в пилотках, офицеры в фуражках. Вот так выглядела фуражка времен войны со звездой, ремешком и квадратным козырьком. Каски были единственным защитным элементом гардероба у солдат. Генеральские кителя и шинели украшает вышивка и гербовые пуговицы. Каждая форма соответствует не только статусу и функции. Так полевые погоны защитного цвета и особые золотые для штаба. Погоны – статус, эмблема – род войск – символика в одежде советской армии проста, а вот у фашистов практически у каждой части были свои знаки отличия. Кресты, орлы, черепа, листья дуба и многое другое можно увидеть на форме немецких солдат секретной службы. Так например выглядел плащ немецкого мотоциклиста – редкий экспонат. Другое дело – партизаны. Люди из народа одевались также, как, и все гражданское население в те годы. Кстати, среди одежды для партизан немало раритетов! Их собирали художники по костюмам по разным деревням во время съемок!

Полный вперед! Этот военный транспорт засветился в фильме «в августе 43-го»… На нашей киностудии есть обширная база военной техники как раритетной, так и более современной. Среди военных эксклюзивов ГАЗ-АА, в народе полуторка, так как грузоподъемность машины полторы тонны мощность двигателя 40 лошадиных сил. Ее начали выпускать еще до войны в 1932 году и на фронте эта модель стала хитом! Авто активно использовали для перевозки грузов, боеприпасов и самих солдат.

К слову, на «Беларусьфильме» все боевые сцены снимаются вживую. Обходится это дешевле, но остро стоит вопрос безопасности. Для выполнения трюков на съемочную площадку приглашают каскадеров, они отыгрывают все опасные моменты. Стреляют актеры только в том случае, если нет риска получить травму, пули, естественно, холостые. Известно и то, что реальных взрывов в кино нет, пиротехники лишь добиваются подобного эффекта. Надеемся, что война останется лишь в Большом кино, как напоминание будущим поколением, что нет ничего ценнее мира на земле.