В Витебске стартовал 19-ый Международный фестиваль современной хореографии

В нынешнем году свое творчество представят свыше 20 коллективов из стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума - мастер-классы и фотовыставки. Главная цель фестиваля - интеграция творческого потенциала Беларуси в современной хореографии в мировое культурное пространство, а также популяризация искусства современного танца. Конкурсная составляющая витебского фестиваля не имеет аналогов в мировой практике. Организаторы отметили, что жюри в этом году состоит из представителей классической хореографии, а потому никаким модным течениям предпочтение отдаваться не будет.