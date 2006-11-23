Прямой эфир

В Витебске стартовал 19-ый Международный фестиваль современной хореографии

23 ноября 2006 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нынешнем году свое творчество представят свыше 20 коллективов из стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума - мастер-классы и фотовыставки. Главная цель фестиваля - интеграция творческого потенциала Беларуси в современной хореографии в мировое культурное пространство, а также популяризация искусства современного танца. Конкурсная составляющая витебского фестиваля не имеет аналогов в мировой практике. Организаторы отметили, что жюри в этом году состоит из представителей классической хореографии, а потому никаким модным течениям предпочтение отдаваться не будет.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
22 ноября 2006 12:53

В музее современного изобразительного искусства открылась выставка эмалей художника Николая Кузьмича

22 ноября 2006 12:53

Народная артистка Беларуси Мария Захаревич отмечает юбилей

22 ноября 2006 08:43

Кинофестиваль "Лiстапад-2006" продолжает свою работу