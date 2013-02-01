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В Узденском районе восстановят храм, сгоревший в канун Рождества

01 февраля 2013 15:16
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Новости Беларуси. Уникальный православный храм, который сгорел накануне Рождества в Узденском районе, будет восстановлен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здание 1898 года огонь уничтожили полностью. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - памятник деревянного зодчества, которых в Беларуси больше нет.

Настоятель храма протоиерей Виталий и прихожане просят всех неравнодушных людей помочь восстановить церковь. Открыт специальный благотворительный счет. Строительство начнется в самое ближайшее время. Пока же силами прихожан, а их около двух тысяч, ремонтируют помещение воскресной школы. Теперь здесь будут проходить службы.

Протоиерей Виталий Ляшкевич, настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы:
Несказанно рад, что люди практически со всей Беларуси приходят со словами поддержки и помощи. Оказывают помощь все - от пенсионера и до человека, который может это себе позволить. Поэтому, спасибо всем православным христианам, которые стараются, чтобы в Хотлянах святыня возродилась и мы дальше продолжали свой христианский путь.

# Культура # Фотофакт

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