Фотограф Владимир Шарников запечатлел жизнь более 2300 белорусских населенных пунктов

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» фотограф Владимир Шарников.

Почему Вас затронула именно белорусская деревня?

Владимир Шарников, фотограф:

Там люди другие. Они более открытые, более доброжелательные, более веселые и жизненные. Хотя жизнь у них труднее.

А Вы сам минчанин?

Владимир Шарников:

Нет, бобруйчанин. Я городской житель. Просто когда человек с фотоаппаратом ищет свои сюжеты, хочется, чтобы это было что-то интересное, чтобы это задевало за душу и чтобы это нравилось другим. А потом что-то изнутри, а что-то – я и сам не знаю. 2300 населенных пунктов я пока только прошел.

До 10 февраля в доме-музее I съезда РСДРП проходит Ваша выставка «Народная архитектура белорусской деревни». Можете рассказать о ней подробнее? Что на этой выставке можно увидеть?

Владимир Шарников:

Там именно народная архитектура такая, которая была раньше, когда делали резные фигуры, фасады, колодцы.

Но это все сохранилось и там живут реальные люди?

Владимир Шарников:

Да! Именно то, что сохранилось. У меня нет ни одного постановочного кадра.

Расскажите, Владимир, куда Вы дальше планируете поехать, и как разрабатываются маршруты?

Владимир Шарников:

Еще 23 тысячи населенных пунктов осталось, поэтому проблем нет. Ближе, чем 200 километров уже ничего нет, поэтому если едешь, то на несколько дней. Сейчас по Гомельской области и зимой ходить легче – мороз подгоняет.