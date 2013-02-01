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В Беларуси издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения Сергея Притыцкого

01 февраля 2013 14:50
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Новости Беларуси. При финансовой поддержке облисполкома издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения Сергея Осиповича Притыцкого - государственного и политического деятеля Беларуси, одного из организаторов патриотического подполья и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Автор издания - доктор исторических наук, профессор и сестра Притыцкого - Ираида Царук. На протяжении пяти лет Ираида Осиповна работала над созданием книги «Крутые дороги». Собирала материалы, проверяла достоверность информации, встречалась со знаменитыми белорусскими писателями, участниками войны, подпольщиками.

«Крутые дороги» - это не сухие факты истории. Это воспоминания и переживания. Боль и радость семьи Притыцкого.

Ираида Царук, доктор исторических наук, автор книги «Крутые дороги»:
История нашей семьи, история моих братье, сестер - это практически история белорусского народа и особенно западной Беларуси. Потому что там были некоторые особенности в этот период, когда при Польше жили. Так у меня родилась и эта идея, и эта книга.

# Культура # Книги

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