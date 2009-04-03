В столице пройдет «Минская весна – 2009»

В афише Международного фестиваля музыки – более сорока концертов. Удивлять и восхищать меломанов будут артисты из 16-ти стран. Сюрпризом нынешней весны может стать выступление симфонического оркестра Венесуэлы.

В афише оно пока не значится, но подтверждение о приезде уже получено. Сегодня, в день открытия фестиваля в Белгосфилармонии будет играть Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. В концерте «Звезды 21-го столетия» прозвучат Седьмая симфония и Первый фортепианный концерт Бетховена. За дирижерский пульт встанет Андрей Галанов. Ну а солировать приглашен американский пианист Габриелиус Алекна.

Юрий ГИЛЬДЮК, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии: «Минская весна-2009» уже в 26 раз приходит в столицу Беларуси. И в этот раз праздник музыки будет посвящен творчеству талантливой молодежи. Это музыкальная молодежь не только Беларуси, но и Европы, и даже мира».