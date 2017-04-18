В Солигорске началось грандиозное турне проекта СТВ «Золотая коллекция белорусской песни»

Новости Беларуси. Шесть новых площадок, неожиданные дуэты и новое прочтение легендарных хитов. Проект нашего телеканала — «Золотая коллекция белорусской песни» — отправился в гастрольный тур по стране. Первая остановка передвижного фестиваля — Солигорск. В эти минуты в одном из самых молодых городов Беларуси встречают артистов овациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каб карцінка была яскравай і відовішчнай, вялікая каманда Сталічнага тэлебачання тут у Салігорску пачала працаваць яшчэ задоўга да пачатку самога свята беларускай песні. Рэжысёр, яго асістэнты, асвятляльнікі, гукарэжысёры, ну і, безумоўна, аператары. Гэта яны амаль напрацягу двух гадзін будуць натхнёна працаваць

і менавіта іх вачыма ужо пасля тэлеглядач пабачыць гэты канцэрт. Усё відэа з сямі камер і крана паступае сюды ў перасоўную тэлевізійную станцыю.

Ульяна Сапроненка, рэжысёр СТБ:

Это первый концерт из серии концертов, на которых мы побываем. Мы собираемся ещё съездить в Гомель, Борисов, Гродно. Очень стильный состав у нас сегодня собрался, так что я думаю – все получится.

Упершыню «Залатую калекцыю беларускай песні» мы пачулі яшчэ ў 2011 у Мінску. Сталічныя Палац Рэспублікі, Палац спорту і летась канцэртная зала ў культурнай сталіцы Маладзечне. Аляксей Страпко, намеснік старшыні Раённага выканаўчага камітэта:

Действительно, это мероприятие долгожданное. Мы очень рады тому, что тур «Золотой коллекции белорусской песни» начинается именно с Солигорска. Зал сегоджня заполнен, заполнен на 100%.

Палац культуры ў Салігорску. Сёння менавіта тут у горадзе шахцёраў і пачалося грандыёзнае турнэ праекта нашага телеканала. Шмат святла, поўная зала і адданы не толькі музычны слухач, але і глядач самога СТБ, дагэтуль мясцовым жыхарам хіба што ля экранаў тэлевізара і даводзілася атрымліваць асалоду ад меладычнай беларускай песні.

Беларуская мова – самая старажытная сярод славянскіх і, згодна з даследаваннямі ЮНЕСКА, гэта наша мова самая мілагучная пасля італьянскай. Многія нам могуць пазайздросціць з гэтакім скарбам. Пра тое, што Беларусь пявучая ў кожным слове і ноце «Беларусі Васільковай». Менавіта песняй у выкананні заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Алёны Ланской і пачалося свята крыху больш за трыццаць хвілін.

35 нумароў і дзьве гадзіны асалоды. Не проста было трапіць у «Залатую калекцыю». Усё гэта вынік працяглага і стараннага адбору з сотні хитоу, а таму быць сёлета тут – ганарова нават для самых прызнаных мэтраў айчыннай сцэны.

Мікалай Скорыкаў, народны артыст Беларусі:

Отобраны такие песни, которые которые уже прошли время. Какие поэты писали, какие композитары! Это приятно петь, это приятно слушать зрителю.

Аляксей Хлястоў, спявак:

Вспоминаем действительно такие творческие взлёты нашей страны в виде песен. Это огромная честь для каждого из нас.