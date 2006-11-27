В Республиканском дворце культуры ветеранов пройдет необычная акция

27 ноября в гала-концерте "Монолог о матери" примут участие только женщины - заслуженные и народные артистки ведущих столичных театров. Среди них - Ольга Клебанович, Мария Захаревич, Татьяна Мархель и Наталья Гайда.Праздничный вечер подведет итоги благотворительного конкурса, который начался 1 августа и длился почти четыре месяца. На сцене прозвучат стихи, арии из опер, отрывки из спектаклей, посвященных главному человеку на земле - матери.