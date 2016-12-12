Музыкальное шоу «Две звезды на СТВ. Редкие кадры»: 12 декабря прозвучат песни из кинофильмов

Новости Беларуси. Живой звук, неожиданные тандемы и оригинальный репертуар. Новый сезон музыкального шоу «Две звезды на СТВ. Редкие кадры» 12 декабря в эфире нашего телеканала.

С профессиональными вокалистами поют профессионалы в своем деле – банкиры, стилисты и рабочие. Всего 14 пар и 4 тематических концерта. На этот раз зазвучат «Песни из кинофильмов». Любимые мотивы из зарубежных и отечественных картин. Лучший дуэт выпуска выберет авторитетное жюри, а вот победителя вокального проекта определит народное голосование.

Звездные баталии смотрите 12 декабря вечером в 20.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.