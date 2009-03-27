В мире отмечают День театра

Учреждённый в 1961 году в Вене на Конгрессе международного института театра при ЮНЕСКО, он стал ежегодным праздником мастеров сценического искусства и зрителей.

В жизни люди изъясняются на разных языках. Театр – язык универсальный: здесь нет ни национальности, ни пола. Всемирный день театра в этом смысле – тот единственный из 365-ти, когда в едином порыве целая планета разговаривает на одном – театральном языке. Так происходит уже без малого полвека.



На сцене театра имени Горького сегодня изъясняются на русском и французском. Языком Булгакова. «Бег» – трагикомедия с элементами фарса. История о поисках компромисса между поступком и совестью – на 100% театральная. Ведь здесь, на сцене, актерам всегда приходится быть немножко лучше, чем в жизни.



Владимир ШЕЛЕСТОВ, заслуженный артист Республики Беларусь: «У меня хороший пример – был фильм «Бег», если вы помните. В этом фильме эту роль играл Евстегнеев – актер, перед которым я преклоняюсь, он сыграл там гениально. Поэтому у меня было только одно препятствие – не повторить его, то, что он там сделал, потому что он просто фантастически там сыграл».



Большой во всех смыслах. Такой пристройки к статусу обычно удостаиваются именно оперные театры. Чем «больше» большой театр страны, тем богаче ее культурное наследие. И все же на первом месте в оперно-балетном искусстве сегодня, как и всегда, остается сцена. И то, что вершится на ней. Синтез музыки, голоса, драмы.



Если декорации, свет и костюмы – классические художественные средства художественного же выражения классического театра, то в театре экспериментальном все иначе. Бал здесь правит эксперимент. Важен не Шекспир, а примечания к нему. Эксперимент не только на сцене, но и вне её. Для этих актеров зритель – часть декорации. Упор делают на пластику, но если того требует зрелище, используют и слова, и музыку, и даже пиротехнические шоу.



Дмитрий МАСТЯНИЦА, руководитель экспериментального театра «Eye»: «Вообще к классическому театру я отношусь как к старому доброму дедушке – я его уважаю, но предпочитаю зря не трогать».



Театр давно вышел за привычные рамки. Начинается теперь не с вешалки, а с улицы. Еще в конце семидесятых этот прием использовали актеры театра на Таганке в «Десяти днях, что потрясли мир»: представление начинало разыгрываться, не успевали зрители войти в здание Вахтанговского. Театр праздника «Люсерж», которому, кстати, сегодня исполнился один день, пошел еще дальше.



Любовь КОЗЛОВА, директор театра праздника «Люсерж»: «Театр праздника предназначен для единения актера и зрителя на любых площадках. Это может быть улица города, парк, лесная поляна, потому что праздник должен быть везде там, где есть зритель».



Автор концепции «Культа героев» английский публицист Томас Карлейль заметил: «У каждого человека под шляпой – свой театр, где развертываются драмы, часто более сложные, чем те, что даются на сценах».



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По традиции в Международный День театра традиционно вручаются хрустальные призы Белорусского союза театральных деятелей. Организаторы мероприятия до последнего стараются держать в тайне, кто же станет обладателем «Хрустальной звезды» или, скажем, «Хрустального ангела». Но уже известно, что высшей награды – «Хрустальной Павлинки» – удостоена актриса Национального академического драматического театра имени Максима Горького, народная артистка Беларуси Белла Масумян (первой, кто получил эту награду, была Стефания Станюта).



- Было из кого выбирать, рассказал телеканалу СТВ председатель Белорусского союза театральных деятелей Алексей Дударев. - Это тяжело голосовать. Мы никогда никого не вычеркиваем. Мы просто ставим возле – такую галочку или крестик, возле того, за кого голосуем. А потому, что так вычеркивать кого-нибудь рука не поднимется. Такие люди талантливые».