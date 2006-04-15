В Минске выбирали королеву. Весны

Завершился конкурс грации и артистического мастерства <Королева весна 2006>. В финальный тур вышли 13 участниц, из них - 6 наших соотечественниц, 4 россиянки, по одной представительнице из Украины, Латвии и Камеруна.Обладательницей титула <Королева весна - 2006> стала россиянка Ксения Наливкина, нынче студентка Белорусского университета культуры. Еще на отборочных турах организаторы отмечали ее высокие шансы. Имя ведущего конкурса было до последнего момента засекречено. Прошлые конкурсы вели Леонид Агутин и Алексей Кортнев. На этот раз организаторы решили положиться на проверенные белорусские кадры, и королем на этом празднике весны стал Сергей Кухто.