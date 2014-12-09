В Минске вспоминают великого белорусского поэта Максима Богдановича

Новости Беларуси. Его стихи любит и помнит каждый белорус. В этот день родился известный белорусский поэт Максим Богданович. Несмотря на то, что в Минске классик прожил первые пять лет жизни, свою творческую деятельность он навсегда связал с родным языком. Его первый и единственный сборник стихов «Вянок» написан на белорусском и переведен на многие языки мира.

В свое время Богданович жил и творил в Нижнем Новгороде, Ярославле. Умер классик в 26 лет от туберкулеза также на чужбине. Тем не менее, Максим Богданович успел войти в историю как поэт, публицист, переводчик и один из создателей современного белорусского языка.

В память о поэте в Минске прошло торжественное возложение цветов к памятнику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Рагойша, доктор филологических наук, профессор:

Мы можам гаварыць пра трыглаў беларускай паэзіі. У Альпах адна з самых высокіх вяршынь называецца Трыглаў. Тры галавы, тры вяршыні складаюць роўнавялікія. Вось, па сутнасці, Купала, Колас і Багдановіч – гэта тры вяршыні. Так што для Беларусі Багдановіч мае такое ж значэнне, ва ўсякім разе не меншае, чым Купала і Колас.

Ольга Дашковская, родственница Максима Богдановича:

Поэзия Максима Богдановича всегда была созвучна моему душевному состоянию, моему настрою. Это был мой любимый поэт. И его романс «Зорка Венера», мне кажется, нравится всем в Беларуси без исключения.

Именем белорусского поэта сегодня названы улица и литературный музей Минска, где собраны те немногие экспонаты, связанные с жизнью и творчеством классика. Многие из них привезены из-за рубежа, в том числе из Нижнего Новгорода. В 2014 году литературные собрания музея пополнились еще одной находкой. На этот раз из Ярославля.

Ирина Мышковец, ведущий научный сотрудник мемориального музея Максима Богдановича «Белорусская хатка»:

У гэтым годзе мы знайшлі маленькі фельетон, які называецца «Международный чемпионат ярославцев». І ёсць такое меркаванне, што гэты фельетон належыць пяру Максіма Багдановіча. Падпісаны ён псеўданімам «Эха». Гэты псеўданім Максіма Багдановіч выкарыстоўваў у многіх публікацыях у газеце «Голос», «Ярославская заря», «Северный край» і іншых.