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В Минске презентовали поэтический сборник Янки Купалы на словацком языке

27 июня 2017 18:57
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Новости Беларуси. Расстояние – не помеха! Масштабный флешмоб готовы устроить в Словакии по чтениям Купалы. Есть повод. Сегодня в Минске презентовали поэтический сборник Песняра на словацком языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Собрание избранных сочинений под названием «А хто там ідзе?» включает известные произведения, такие как «Спадчына» и «Мая малітва».

Гости праздника не упустили возможности прочитать шедевры нашей отечественной литературы.  

В Минске презентовали поэтический сборник Янки Купалы на словацком языке-1

   

Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:
Гэтыя купалаўскія дні ўжо традыцыйныя для нас, таму што 7 ліпеня нарадзіўся першы народны паэт Беларусі Янка Купала. І традыцыя адзначаць яго дзень нараджэння ў Вязанцы – на малой радзіме Песняра –

пачалася з 1972 года.

Мариан Серватка, соавтор сборника:
Я рад, что появилась книжка. Это подарок словацких писателей на юбилей Янки Купалы.

Я думаю, будет презентация и в Словакии тоже.  

В Минске презентовали поэтический сборник Янки Купалы на словацком языке-4

Тонко прочувствовать жизнь, как это делами легендарные классики, в эти дни можно в Литературном музее имени Янки Купалы. Здесь намечается череда поэтических вечеров. К слову,

в 2017 году отмечаем 135 лет со дня рождения белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Колоса.

# Культура # Белорусские писатели # Фотофакт # Елена Лешкович

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