В Минске презентовали поэтический сборник Янки Купалы на словацком языке

Новости Беларуси. Расстояние – не помеха! Масштабный флешмоб готовы устроить в Словакии по чтениям Купалы. Есть повод. Сегодня в Минске презентовали поэтический сборник Песняра на словацком языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Собрание избранных сочинений под названием «А хто там ідзе?» включает известные произведения, такие как «Спадчына» и «Мая малітва». Гости праздника не упустили возможности прочитать шедевры нашей отечественной литературы.

Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:

Гэтыя купалаўскія дні ўжо традыцыйныя для нас, таму што 7 ліпеня нарадзіўся першы народны паэт Беларусі Янка Купала. І традыцыя адзначаць яго дзень нараджэння ў Вязанцы – на малой радзіме Песняра – пачалася з 1972 года. Мариан Серватка, соавтор сборника:

Я рад, что появилась книжка. Это подарок словацких писателей на юбилей Янки Купалы. Я думаю, будет презентация и в Словакии тоже.