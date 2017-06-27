В Минске презентовали поэтический сборник Янки Купалы на словацком языке

Новости Беларуси. Расстояние – не помеха! Масштабный флешмоб готовы устроить в Словакии по чтениям Купалы. Есть повод. Сегодня в Минске презентовали поэтический сборник Песняра на словацком языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Собрание избранных сочинений под названием «А хто там ідзе?» включает известные произведения, такие как «Спадчына» и «Мая малітва».
Гости праздника не упустили возможности прочитать шедевры нашей отечественной литературы.
Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:
Гэтыя купалаўскія дні ўжо традыцыйныя для нас, таму што 7 ліпеня нарадзіўся першы народны паэт Беларусі Янка Купала. І традыцыя адзначаць яго дзень нараджэння ў Вязанцы – на малой радзіме Песняра –
пачалася з 1972 года.
Мариан Серватка, соавтор сборника:
Я рад, что появилась книжка. Это подарок словацких писателей на юбилей Янки Купалы.
Я думаю, будет презентация и в Словакии тоже.
Тонко прочувствовать жизнь, как это делами легендарные классики, в эти дни можно в Литературном музее имени Янки Купалы. Здесь намечается череда поэтических вечеров. К слову,
в 2017 году отмечаем 135 лет со дня рождения белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Колоса.