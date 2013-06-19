В Минске 19 июня открылся 15-й Всемирный конгресс русской прессы

Новости Беларуси. 15-й Всемирный конгресс русской прессы открывается в Беларуси 19 июня. В центре внимания участников форума – роль зарубежной русской прессы в межкультурном диалоге. Помимо обсуждения наиболее актуальных вопросов, запланировано посещение Несвижа, Брестской крепости, где 22 июня эксперты примут участие в памятных мероприятиях, посвящённых началу Великой Отечественной войны.

Всемирный конгресс русской прессы – это масштабный форум, который проводится ежегодно в разных странах. В этом году в нём примут участие около 250 представителей русских диаспор из более чем 60 стран. Россия, Украина, США, Франция... Это главные редакторы, издатели и ведущие журналисты русского зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе съезда — проведение пленарных заседаний. Сегодня известные журналисты и работники медиаструктур уже прибыли в Беларусь.

Михаил Гусман, участник XV Всемирного конгресса русской прессы (Россия):

Обсуждаем каждый раз то, что больше волнует нас, наше журналистское сообщество, наших коллег. Каждый раз эти вопросы разные. Вызовы современного общества, современные технологии, Интернет, пиратство – это всё проблемы, о которых надо говорить.

Сергей Апарин, участник XV Всемирного конгресса русской прессы (Казахстан):

Конгресс каждый год укрепляет наши связи. В любом случае, в каждой стране русский язык разный. Мы мало того, что друг у друга учимся, как сделать русскоязычную прессу лучше, интереснее и более востребованной для читателей (тем более, когда есть такая мощная конкурентная борьба с Интернетом, с развивающимся телевидением и с прочими рекламными ресурсами), мы обогащаемся друг у друга. Мы друг у друга учимся, как делать русскоязычную прессу лучше и интереснее, более востребованной для читателей.

Те, кто ещё вчера создавали новости, сегодня «по другую сторону экрана». XV всемирный конгресс русской прессы собрал вместе настоящую элиту медиаструктуры. Из более 60 стран. Нью-Йорк, Берлин, Москва... Теперь и Минск стал центром «русскозвучащего медиамира».

Виталий Игнатенко, участник XV Всемирного конгресса русской прессы (Россия):

Мы хотим, чтобы наша русская пресса была очень доброжелательной, духоподъемной.

На ежегодной встрече традиционно ждут почётных гостей. Как-никак обмен опытом и стратегиями развития. Той прессы, которая для многих уже давно стала каналом связи со своей историей и родной страной.

Татьяна Завьялова, участница XV Всемирного конгресса русской прессы (Эстония):

Мечтаю попасть в редакцию одной из газет. У меня уже есть здесь контакты.

Татьяна Завьялова всегда в курсе жизни всемирного форума. Вплоть от первого конгресса. Главный редактор эстонского издания уверена: самое ценное здесь кулуарное общение. Тем более на этот раз удалось попасть в ту страну, о которой знала лишь со страниц балтийских газет.

Татьяна Завьялова:

В Эстонии много пишется о Беларуси. Я хочу все увидеть собственными глазами. Есть много мнений по поводу того, как здесь хорошо и что стоит перенять.

К слову, нашу страну и русскоязычную диаспору других стран связывает действительно многое. Да и поучиться у белорусских коллег есть чему. Об этом говорят все гости форума.

Сергей Токарев, участник XV Всемирного конгресса русской прессы (Объединённые Арабские Эмираты):

А Арабских Эмиратах хорошо знают Беларусь. Положительные отзывы у местного населения, у арабов, о белорусах.

Межкультурный диалог будет проходить четыре дня. Говорить будут и о проблемах, и о перспективах, и о влиянии новых медиа.

Более 80 стран — Россия, Украина, Казахстан, Эстония, Объединённые Арабские Эмираты — география русскоязычной прессы достаточно широкая.

Официальная часть форума, пленарное заседание, пройдёт уже завтра в здании Национальной библиотеки Республики Беларусь.