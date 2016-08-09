Танк Т-72 стал новым экспонатом мемориального комплекса «Буйничское поле»

Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Буйничское поле» в Могилёве получил новый экспонат. Из войсковой части под Минском сюда привезли танк Т-72. Эту грозную машину можно считать преемницей той боевой техники, что громила врага в годы Великой Отечественной.

Её поставили рядом с легендарным танком ИС-2.

В ближайшие дни новый экспонат музея боевой техники под открытым небом приведут в порядок и покрасят. А уже сейчас танк стал объектом игры любознательных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.