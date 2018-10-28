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Танцевальное шоу, битбокс и анимэйшн-дэнс. Фестиваль дружбы Беларуси и Кореи прошёл в Минске

28 октября 2018 12:34
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Новости Беларуси. Беларусь и Корея ближе, чем кажется. Фестиваль дружбы стал своеобразным миксом традиционных и современных направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцевальное шоу, битбокс и анимэйшн-дэнс. Фестиваль дружбы Беларуси и Кореи прошёл в Минске-1

Танцевальное шоу, битбокс и анимэйшн-дэнс. Фестиваль дружбы Беларуси и Кореи прошёл в Минске-3

Публика не упустила возможность поближе узнать культуру своей страны и познакомиться с корейской. Такой фестиваль прошел впервые.

Национальный инструмент каягым, лучший битбоксер, танцевальное шоу в стиле паппинг и анимэйшн-дэнс. Программа пришлась зрителям по душе.

Добавим, что осенний фестиваль корейской культуры продолжит удивлять своей насыщенной программой. Впереди лекция об искусстве и мастер-классы.

Танцевальное шоу, битбокс и анимэйшн-дэнс. Фестиваль дружбы Беларуси и Кореи прошёл в Минске-6

# Беларусь-Корея # Культура # Фотофакт

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