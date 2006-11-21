Прямой эфир

Связь истории и современности

21 ноября 2006 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Теперь у городов и районов Беларуси свыше 150 гербов. Соответствующий указ накануне подписал Президент Республики Беларусь.

Все символы неотделимы от истории населенного пункта и,  какой-то мере, жизненных устоев.
Сочетание золота и красной эмали на гербе Минского района специалисты называют классическим. Изображение снопа злаковых на нем - символ мирного труда и изобилия. А об истории столичного района напоминают въездные ворота древнего Минска.

Все эти геральдические символы, говорит главный специалист Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Марина Елинская, разрабатывались несколько лет. Проводилась исследовательская работа, проводилось изучение исторических документов. Какими все-таки быть гербу и флагу решает Геральдический Совет при Президенте Республики Беларусь. И основной принцип его работы - коллегиальность и открытость в обсуждении. Официальный символ - это визитная карточка города или района.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
21 ноября 2006 12:23

В столице продолжается киномарафон

21 ноября 2006 09:03

"Восток-Запад-2006"

21 ноября 2006 07:44

Неизвестное о знаменитом Владимире Мулявине