Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»

Новости Беларуси. Студенты лингвистического университета стали актерами, презентовав собственный спектакль «Незабудка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Студенты лингвистического университета стали актерами, презентовав собственный спектакль «Незабудка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Режиссером и идейным вдохновителем постановки стала Антье Зоммерфельд. Несколько лет назад она переехала в Беларусь, и сейчас преподает немецкий язык в университете. А теперь еще и ставит спектакли со своими студентами.
Антье Зоммерфельд, лектор Германской службы академических обменов – старший преподаватель Минского государственного лингвистического университета:
Это очень большая радость – заниматься со студентами. Этот проект, скажем, немецкий язык через театр.
Константин Попкович:
Тут самое важное не только владеть именно языком, но и понимать, если можно так сказать, менталитет немецкого народа.
Вероника Гордиевич:
Это уже наш третий спектакль, с которым мы выступаем. Очень приятно, когда приходить целый зал, когда они идут и говорят тебе: «Danke schon!»
Спектакль сразу на трех языках: немецком, белорусском и русском. В постановке участвовали более 10 студентов. На протяжении месяца они тщательно готовились к премьере. И не зря – в зале был аншлаг.