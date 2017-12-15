Прямой эфир

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»

15 декабря 2017 20:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Студенты лингвистического университета стали актерами, презентовав собственный спектакль «Незабудка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»-1

Режиссером и идейным вдохновителем постановки стала Антье Зоммерфельд. Несколько лет назад она переехала в Беларусь, и сейчас преподает немецкий язык в университете. А теперь еще и ставит спектакли со своими студентами.

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»-4

Антье Зоммерфельд, лектор Германской службы академических обменов – старший преподаватель Минского государственного лингвистического университета:
Это очень большая радость – заниматься со студентами. Этот проект, скажем, немецкий язык через театр.

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»-7

Константин Попкович:
Тут самое важное не только владеть именно языком, но и понимать, если можно так сказать, менталитет немецкого народа.

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»-10

Вероника Гордиевич:
Это уже наш третий спектакль, с которым мы выступаем. Очень приятно, когда приходить целый зал, когда они идут и говорят тебе: «Danke schon!»

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»-13

Спектакль сразу на трех языках: немецком, белорусском и русском. В постановке участвовали более 10 студентов. На протяжении месяца они тщательно готовились к премьере. И не зря – в зале был аншлаг.

# Культура # Фотофакт # Антье Зоммерфельд # Арт-проекты # Константин Попкович # Вероника Гордиевич

Другие новости рубрики

Все новости
Щелкунчик и мадам Баттерфляй на ёлке: в оперном театре проводят конкурс необычных новогодних игрушек
15 декабря 2017 20:30

Щелкунчик и мадам Баттерфляй на ёлке: в оперном театре проводят конкурс необычных новогодних игрушек

Кто возьмет Гран-при и получит 10 тысяч долларов? Стартовал IV Минский Международный конкурс вокалистов
15 декабря 2017 15:33

Кто возьмет Гран-при и получит 10 тысяч долларов? Стартовал IV Минский Международный конкурс вокалистов

«Мы должны сподвигнуть наших людей к изучению своей истории». В Бресте установлен памятник Радзивилловской Библии
15 декабря 2017 15:01

«Мы должны сподвигнуть наших людей к изучению своей истории». В Бресте установлен памятник Радзивилловской Библии