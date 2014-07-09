«Славянский базар в Витебске» 9 июля: Михаил Турецкий, Стас Михайлов, Надежда Кадышева

Новости Беларуси. Витебск готовится к открытию Славянского базара. В этом году, впрочем, как и 20 лет кряду, в белорусскую северную столицу традиционного съезжаются звёзды первой величины — любимцы публики. И понятно, что организаторы всегда стараются удовлетворить самые взыскательные их требования. Кто в этом году посетит музыкальный форум и как стараются все, кто причастен к организации быта и отдыха артистов, узнавала наш корреспондент Яна Шипко.

Не успел в Амфитеатре с аншлагом отгреметь сольник знаменитого хора Турецкого, как его руководитель Михаил Турецкий наутро поспешил за вдохновением… в музей Марка Шагала. Оказалось, народный артист России поклонник живописца с белорусскими корнями. И даже то, что их концерт совпал с Днем Рождения художника, считает, не случайным знаком.

Михаил Турецкий, народный артист России:

Поскольку вчера маэстро как раз исполнилось 127 лет, надо посмотреть, как рождался гений, который прославил витебскую землю на весь мир. Марк Шагал. Скрипач на крыше. Василёк. Это любимый цвет Шагала. И я проникся искусством…

К Амфитеатру как на работу. Мария на время фестиваля вот уже 9 лет даже отпуск берет. В ожидании кумиров готова дежурить здесь хоть круглые сутки.

Мария Малаховская:

Я видела уже многих артистов Киркорова, Газманова, группу Челси… И автографы беру и фотографируюсь по возможности с ними… Кому показываешь, а как ты так с ними смогла, когда училась в колледже, мне даже мой куратор сказал, ты что там ночевала? Палатку поставила возле амфитеатра?))

Сегодня главный объект «фотоохоты» Стас Михайлов. Любимец женщин тем временем приехал в Витебск с женой и детьми. На репетиции распевается и попивает чай с молоком и медом. Это единственное пожелание на саунд-чеке. В остальном певец признается, совсем не требовательный.

Стас Михайлов, заслуженный артист России:

Чай, мед, а что нормально, чтобы согреть глотку. Все. А райдер обычный совершенно простой…

А в этих апартаментах все готово к завтрашнему приезду Филиппа Киркорова. Это один из трех лучших номеров отеля. 3 комнаты, мебель из натурального дуба и большая кровать под стать росту певца.

Елена Сыч, начальник бюро приема и размещения гостиницы:

Такой же категории номер будет у Киркорова, единственное, на другом этаже. По опыту прошлых лет, больших предпочтений не было. Единственное пожелание – большая кровать, потому он высокого роста. Стараемся решать.

Надежда Кадышева уже успела оценить витебское гостеприимство. В этой гостинице у нее даже любимый номер появился. С кухней – певица любит готовить сама - и вместительным гардеробом. Во время сегодняшнего концерта Надежда сменит до 7 эксклюзивных нарядов.

Надежда Кадышева, народная артистка России:

Расселили великолепно. Нам дали наш любимый номер. Я очень люблю готовить, там есть кухонька, можно приготовить. Приготовили хороший кофе и съели несколько вкусных пирожных…

Юные звездочки тем временем готовятся к вокальным состязаниям. Жеребьевка детского конкурса превратилась путешествие на остров исполнения желаний. Желание всех ребят – стать номером 1 на конкурсе. Белорусской участнице Зинаиде в первый конкурсный день достался номер 1. Пока порядковый. На победу настроена и вторая представительница Беларуси Милана.

Милана Редченко, участница XII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2014»:

Я надеюсь, что все будет хорошо. Главное – хорошо выступить. Поучаствовать – самое главное…

Зара, член жюри XII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2014»:

Хочется, чтобы каждый привносил свою национальную нотку в выступление… Порой дети себя лучше проявляют, чем взрослые. Это потрясающий период. Многое будет зависеть от родителей. Надеемся, что они не испортят талантливых чудо-деток. И все пройдет гладко.

Пока гости и участники вливаются в фестивальную жизнь, организаторы обещают: эмоции будут бурлить не только на сцене, но и в зрительном зале. При чем, буквально. Впервые в секторах Амфитеатра установили светомузыкальные фонтаны. Насладиться их игрой можно будет только во время церемонии открытия, которая состоится уже завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, Илья Пучко, Телекомпания «СТВ», Витебск.