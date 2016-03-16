Школьница из Жодино предлагает разбивать сады на крышах многоэтажек

Новости Беларуси. С ростом городов в Минской области ежегодно уменьшается и количество зеленых зон. Ученица одной из жодинской школы нашла выход из такой ситуации и предложила разбить сады на крышах многоэтажных домов.

Это решение не новое, примеры такого озеленения сегодня можно встретить в Европе, или архивных фотографиях столичных архитекторов. Тем не менее, героиня сюжета предлагает экономически выгодный проект, который уже сегодня могут взять на вооружение строительные организации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зеленая кровля - мечта или реальность?