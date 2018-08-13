Он учился у племянницы Шумана, а у него – Лученок. Рассказываем о композиторе Богатырёве

Ровно 105 лет назад над Витебском взошла звезда гения. В семье учителей родился Анатолий Богатырёв. С малых лет мальчика тянуло к музыке. Родители поддержали желание сына и привили любовь к искусству и литературе. В 8 лет он стал играть на фортепиано, а его учителем была племянница Роберта Шумана.

Одарённый парень в 1930 году стал учеником Белорусского государственного музыкального техникума, а через два года поступил в Белорусскую государственную консерваторию. Тогда он и представить не мог, что, спустя время, сам станет преподавать в храме музыки.

Виктор Войтик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор, профессор:

Он был мудрым наставником, который, в первую очередь, внушил мне уверенность в своих силах, и заставил поверить, что это – моя дорога и судьба. Ещё будучи студентом, Анатолий Богатырёв написал кантату на стихи Пушкина «Сказ про медведиху». Это был успех! А в 1941 году за оперу «В пущах Полесья» молодой композитор и вовсе получил Государственную премию СССР.

Решающим событием в творчестве стала встреча с композитором Андреем Васильевичем Золотарёвым. У него он прошёл курс композиции. Учился у великих мастеров и сам стал таким для своих студентов. Профессионалом и Человеком с большой буквы!

Виктор Войтик:

Анатолий Васильевич был настолько глубоко интеллигентным человеком – он не умел ругать. И вот иногда мы присутствовали на заседании кафедры, когда слушается персональное дело – студент провинился. Анатолий Васильевич спросил: «Но Вы так больше делать не будете?» Студент, конечно, с готовностью кивал головой, что, конечно, он так больше делать не будет. И Анатолий Васильевич всегда был удовлетворён ответом студента.

С 1948 по 1962 год Анатолий Васильевичбыл ректором Белорусской государственной консерватории. Он лично принимал участие в проектировании здания. Пышные колонны, высокая лестница, лепнина – настоящий дворец искусства. И это классическое искусство он исповедовал всю жизнь.

Виктор Войтик:

Когда он играл, и видно было, с каким наслаждением он это делает. И когда он заканчивал исполнение, его душу переполнял такой поэтический восторг, что он просто откидывался на спинку стула и несколько минут мог просто молчать, и переживать это. Вершиной творчества для Анатолия Васильевича всегда была опера. Но композитор работал в разных жанрах и очень плодотворно. Он писал музыку к спектаклям и кинофильмам, оживлял фольклор.